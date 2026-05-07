Manchester United zaczął zerkać w kierunku Ligue 1. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Afonso Moreira z Olympique Lyonu, który jest rewelacją tego sezonu - informuje "A Bola".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Afonso Moreira łączony z Manchesterem United

Manchester United zaczął już myśleć o nadchodzącym letnim okienku transferowym, ponieważ zapewnił sobie grę w Lidze Mistrzów. Kadra Czerwonych Diabłów jest niewystarczająco szeroka, więc klub poszukuje wzmocnień na wielu pozycjach. W tym na skrzydle. Jak informuje serwis „A Bola” zespół z Old Trafford zaczął spoglądać w kierunku Ligue 1, ponieważ w kręgu ich zainteresowań znalazł się Afonso Moreira z Olympique Lyonu.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że Manchester United będzie musiał stoczyć trudną rywalizację. Portugalczyk wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku. Wśród chętnych na transfer 21-latka są także inne zespoły z Anglii, a także z Włoch oraz Niemiec. Czerwone Diabły jednak są jedyną ujawnioną drużyną, która obserwuje wychowanka Sportingu Lizbona.

Olympique Lyon może zrobić wielki biznes na Afonso Moreirze. Francuski klub w ubiegłym roku zapłacił za jego transfer zaledwie 2 miliony euro. Dziś wartość rynkowa Portugalczyka poszła w górę. Na ten moment nie jest znana kwota potencjalnej transakcji z udziałem młodzieżowego reprezentanta swojego kraju.

Afonso Moreira w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Olympique Lyonu. Portugalski skrzydłowy zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 11 asyst.