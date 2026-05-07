Manchester United ma na oku wielki talent. To rewelacja Ligue 1

18:13, 7. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  A Bola

Manchester United zaczął zerkać w kierunku Ligue 1. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Afonso Moreira z Olympique Lyonu, który jest rewelacją tego sezonu - informuje "A Bola".

Michael Carrick
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Afonso Moreira łączony z Manchesterem United

Manchester United zaczął już myśleć o nadchodzącym letnim okienku transferowym, ponieważ zapewnił sobie grę w Lidze Mistrzów. Kadra Czerwonych Diabłów jest niewystarczająco szeroka, więc klub poszukuje wzmocnień na wielu pozycjach. W tym na skrzydle. Jak informuje serwis „A Bola” zespół z Old Trafford zaczął spoglądać w kierunku Ligue 1, ponieważ w kręgu ich zainteresowań znalazł się Afonso Moreira z Olympique Lyonu.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że Manchester United będzie musiał stoczyć trudną rywalizację. Portugalczyk wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku. Wśród chętnych na transfer 21-latka są także inne zespoły z Anglii, a także z Włoch oraz Niemiec. Czerwone Diabły jednak są jedyną ujawnioną drużyną, która obserwuje wychowanka Sportingu Lizbona.

Olympique Lyon może zrobić wielki biznes na Afonso Moreirze. Francuski klub w ubiegłym roku zapłacił za jego transfer zaledwie 2 miliony euro. Dziś wartość rynkowa Portugalczyka poszła w górę. Na ten moment nie jest znana kwota potencjalnej transakcji z udziałem młodzieżowego reprezentanta swojego kraju.

Afonso Moreira w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Olympique Lyonu. Portugalski skrzydłowy zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 11 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości