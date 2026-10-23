PSG wybiera następcę Kvaratskhelii. Trzy opcje

Paris Saint-Germain ma duże problemy, jeśli chodzi o dostępność zawodników. Do końca sezonu wypadł Khvicha Kvaratskhelia. Jak donosi L'Equipe, Luis Enrique zastąpi go jednym z trzech obecnych graczy.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Enrique ma trzy opcje, żeby zastąpić Kvaratskhelię w PSG

Paris Saint-Germain w środku tygodnia odniosło ważne zwycięstwo, pokonując niepokonaną w tym sezonie FC Barcelonę. Podopieczni Luisa Enrique wygrali (4:2), inkasując trzeci komplet punktów w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. W efekcie zajmują 1. miejsce w tabeli fazy ligowej. Triumf okupili jednak urazami trzech kluczowych zawodników. Kontuzji doznali: Ousmane Dembele, Marquinhos oraz Khvicha Kvaratskhelia.

W przypadku Gruzina mowa o najpoważniejszej kontuzji. Skrzydłowy zerwał więzadła krzyżowe, więc w najbliższym czasie przejdzie operację, a następnie będzie pauzował przez kilka miesięcy. Już wiadomo, że w tym sezonie nie zobaczymy go więcej na boisku. Pozostała dwójka wróci za kilka tygodni.

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Kvaratskhelia to kluczowy zawodnik i jedna z największych gwiazd PSG. Nie będzie łatwo go zastąpić. Z doniesień L’Equipe wynika, że paryski klub nie zamierza ruszać w styczniu na rynek. Następcy 25-latka szkoleniowiec poszuka wśród obecnych zawodników. Kandydatów jest trzech.

Pierwszy z nich to Nuno Mendes, a więc lewy obrońca, który ze względu na swoje ofensywne usposobienie może zostać przesunięty do przodu. Pozostała dwójka Senny Mayulu oraz Quentin Ndjantou. Ten pierwszy pełni obecnie funkcję zmiennika, zaś drugi nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu.

Przed kontuzją Kvaratskhelia rozegrał 11 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył asystę.