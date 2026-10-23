Urbański i Chłań mogą namieszać. Widzew ma się czego obawiać

10:51, 23. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź zmierzy się z Górnikiem Zabrze w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze mają kilku nieobecnych, a przewidywane składy zapowiadają interesujące starcie.

Mariusz Fornalczyk
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fot. SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Widzew kontra Górnik, czyli szlagier w Łodzi

Widzew Łódź stanie przed trudnym zadaniem w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy, ponieważ na jego drodze stanie rozpędzony Górnik Zabrze. Gospodarze potrzebują punktów, aby poprawić swoją sytuację, a Zabrzanie chcą potwierdzić wysokie aspiracje. Znaczenie będą miały również ostatnie wyniki obu ekip i ich wcześniejsze starcia.

Łodzianie nie mogą pozwolić sobie na kolejne potknięcie, jeśli chcą odzyskać pewność siebie. Kluczowe będzie ograniczenie błędów w defensywie i skuteczniejsze wykorzystywanie okazji pod bramką przeciwnika. Górnik dysponuje natomiast zespołem, który potrafi narzucić własne warunki i wykorzystać chwile dekoncentracji rywala. Jednocześnie dla Widzewa to nie tylko walka o ligowe punkty, ale również próba przełamania trudniejszego okresu.

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Bezpośrednie starcia obu drużyn pokazują, że emocji nie powinno zabraknąć. W poprzednich spotkaniach zdarzały się zarówno wyrównane potyczki, jak i zwycięstwa Górnika. Widzew będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska i tym razem znaleźć sposób na Zabrzan. Goście z kolei spróbują udowodnić, że potrafią poradzić sobie także pod presją wyjazdowego spotkania.

W przewidywanym zestawieniu gospodarzy między słupkami ma stanąć Bartłomiej Drągowski. Linię obrony mają stworzyć Josip Gazibegović, Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi i Christopher Cheng. W środku pola przewidywani są Lindon Selahi, Stipe Biuk, Juljan Shehu, Karol Świderski oraz Mariusz Fornalczyk, a rolę napastnika ma pełnić Sebastian Bergier. Widzew musi jednocześnie uwzględnić absencje takich graczy jak: Paulinho Boia, Szymon Czyż, MArio Garcia, Issac, Lukas Lerager i Dani Silva.

Kto wygra mecz Widzew Łódź – Górnik Zabrze?

  • Widzew
  • Górnik
  • Będzie remis
  • Widzew
  • Górnik
  • Będzie remis

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Górnik może postawić na połączenie doświadczenia z młodością. Szczególną uwagę przyciąga Kacper Urbański, który wnosi do środka pola umiejętność operowania piłką i szukania rozwiązań między formacjami przeciwnika. Jeśli otrzyma przestrzeń, może pomóc Zabrzanom w przyspieszaniu akcji i tworzeniu sytuacji strzeleckich. Istotna będzie również postawa Maksyma Chłania. Skrzydłowy może szukać pojedynków jeden na jednego i wykorzystywać wolne przestrzenie, zmuszając defensywę Widzewa do zachowania szczególnej ostrożności.

O losach spotkania mogą zdecydować właśnie pojedynki w bocznych sektorach oraz kontrola nad środkiem pola. Widzew będzie próbował wykorzystać atut własnego stadionu, natomiast Górnik poszuka okazji do przejęcia inicjatywy i wykorzystania potencjału ofensywnego. Dla obu zespołów ważne będzie także zachowanie równowagi między atakiem a zabezpieczeniem własnej bramki.

Przewidywane składy:

Widzew Łódź: Drągowski – Gazibegović, Wiśniewski, Kapuadi, Cheng – Selahi, Biuk, Shehu, Świderski, Fornalczyk – Bergier

Górnik Zabrze: Schulze – Janża, Josema, Janicki, Zmrzly – Bernardo, Kubicki, Urbański – Chłań, Ikia Dimi, Liseth.

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