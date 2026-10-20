Najpierw Messi, teraz on? Luis Enrique zwrócił uwagę na gwiazdę Barcy

fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique docenił Lamine’a Yamala

Luis Enrique nie ukrywa uznania dla młodego reprezentanta Hiszpanii, który mimo ogromnego zainteresowania potrafi rozwijać się na własnych zasadach. Szkoleniowiec giganta Ligue 1 docenił przede wszystkim to, że Lamine Yamal nie próbuje naśladować Lionela Messiego, lecz konsekwentnie buduje własną markę. Takie podejście wyróżnia skrzydłowego FC Barcelony, od którego już teraz oczekuje się występów na najwyższym poziomie.

Pochwały nabierają dodatkowego znaczenia ze względu na przeszłość trenera. Luis Enrique prowadził Barcelonę w latach 2014-2017, zdobywając z katalońskim zespołem dziewięć trofeów, w tym Ligę Mistrzów. Teraz stanie po przeciwnej stronie i spróbuje znaleźć sposób na zatrzymanie zawodnika, który może sprawić jego drużynie wiele problemów. Nie oznacza to jednak, że PSG planuje transfer Hiszpana. Nie ma potwierdzonych informacji o ofercie ani negocjacjach w tej sprawie.

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Kluczowe będzie przygotowanie taktyczne. Luis Enrique chce ograniczyć przestrzeń, w której Lamine Yamal może rozpędzić się na skrzydle i wykorzystać swoje umiejętności w pojedynkach z obrońcami. PSG zamierza postawić na wysoki pressing, kontrolę piłki i szybkie odbieranie jej rywalom. Zadanie może być trudniejsze ze względu na nieobecność Nuno Mendesa, którego problemy zdrowotne ograniczają możliwości szkoleniowca w defensywie.

Barcelona również ma powody, aby z optymizmem patrzeć na europejskie starcie. Lamine Yamal przystępuje do niego po golu i asyście w wygranym 5:2 spotkaniu z Realem Betis. Rywalizacja z PSG będzie dla niego kolejnym sprawdzianem na najwyższym poziomie. Paryżanie mają z kolei w pamięci wcześniejsze konfrontacje z katalońskim klubem, które dodają temu spotkaniu dodatkowego napięcia. Na razie najgłośniej jest jednak o słowach Luisa Enrique, który docenił talent młodej gwiazdy Barcelony.