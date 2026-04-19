Porto - Tondela to starcie w 30. kolejce Liga Portugal. Smoki okazały się lepsze w starciu z Goncalo Feio i są coraz bliżej mistrzostwa.

Atlantico Presse Lda/ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski i Tiago Manso (Porto - Tondela)

Porto – Tondela: Polacy bez błysku, ale Smoki mają trzy punkty

Francesco Farioli po raz kolejny znalazł miejsce w wyjściowej jedenastce dla trzech reprezentantów Polski. W podstawowym składzie Porto wybiegli Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Każdy z Biało-Czerwonych był aktywny, jednak niekoniecznie w wyłącznie pozytywny sposób. W 19. minucie Jakub Kiwior obejrzał kartkę za faul na Maranhao.

W 37. minucie gospodarze stanęli przed szansą na objęcie prowadzenia. Do rzutu karnego podszedł Alan Varela, ale przegrał pojedynek ze znakomicie dysponowanym Bernardo Fontese. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio umiejętnie broniła się przed atakami Smoków.

W przerwie Farioli dokonał dwóch zmian – Pablo Rosario i Gabri Veiga zastąpili Jakuba Kiwiora i Rodrigo Morę. A już w 48. minucie Veiga skorzystał z kapitalnego podania Deniza Gula i płaskim strzałem pokonał Bernardo Fontesa.

Oskar Pietuszewski został zmienony po 70 minutach, a więcej bramek w tym meczu już nie padło. Porto pokonało Tondelę 2:0 i po 30 meczach ma na koncie 79 punktów. Benfica, która aktualnie zajmuje 2. miejsce, zgromadziła 72 oczka, natomiast Sporting wywalczył 71 pkt, ale rozegrał o jedno spotkanie mniej. Do końca sezonu pozostały tylko cztery kolejki.

Porto – Tondela 2:0 (0:0)

Veiga 48′, Froholdt 66′