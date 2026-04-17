Man City ściągnie francuskiego skrzydłowego. Wszystko ustalone

Mathys Detourbet o krok od Manchesteru City

Manchester City niegdyś słynął z wielkich transferów, sprowadzając znanych zawodników za setki milionów euro. W ostatnich latach polityka klubu z Etihad Stadium uległa jednak zmianie i tamtejsze władze zaczęły stawiać również na młodych oraz utalentowanych piłkarzy. Tacy zawodnicy mają rozwijać się pod okiem sztabu szkoleniowego i w przyszłości stanowić o sile zespołu. Tego typu ruchy są znacznie tańsze, a jednocześnie mogą przynieść ogromne korzyści sportowe oraz finansowe, biorąc pod uwagę nieco dalszą perspektywę.

Jak poinformował Sacha Tavolieri, Manchester City jest o krok od sfinalizowania transferu Mathysa Detourbeta. 18-letni francuski skrzydłowy uchodzi za bardzo perspektywicznego zawodnika i idealnie wpisuje się w opisywaną wyżej strategię klubu z Wysp Brytyjskich.

Porozumienie z ESTAC Troyes ma opiewać na mniej więcej 15 milionów euro, a negocjacje przebiegły sprawnie, ponieważ oba kluby należą do City Football Group. Wszystko wskazuje na to, że młody zawodnik najbliższego lata podpisze kontrakt z angielskim gigantem, ale pozostanie jeszcze przez sezon 2026/2027 na wypożyczeniu w dotychczasowym zespole.

Mathys Detourbet jest wychowankiem wspomnianego Troyes, a do pierwszej drużyny awansował na początku 2025 roku. W obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania, strzelił 4 gole oraz zaliczył 7 asyst. Jego dobra forma pomogła zespołowi wskoczyć na fotel lidera tabeli Ligue 2 i przybliżyć się do awansu. Reprezentant Francji U-20 może grać także jako środkowy napastnik lub ofensywny pomocnik, ale najlepiej czuje się na lewym skrzydle.