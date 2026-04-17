Flick blokuje transfer. Barcelona chce go sprzedać do PSG

Barcelona była chętna na sprzedaż Gaviego do PSG, ale transfer zablokował Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec uważa go za kluczowego piłkarza dla całej drużyny - ujawnia "El Nacional".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi mógł trafić do PSG. Sprzeciwił się tylko Flick

Barcelona powoli kształtuje plany na przyszły sezon. Kadra wymaga jakościowych wzmocnień i władze klubu zdają sobie z tego sprawę. Wszystko wskazuje na to, że z drużyną pożegnają się Robert Lewandowski oraz Marcus Rashford. Kilku graczy może też trafić na sprzedaż. Wydawało się, że w tej grupie może się znaleźć Gavi, ale na jego odejście nie godzi się Hansi Flick.

Już w zeszłym roku Gavi był łączony z transferem, a mocno zabiegało o niego Paris Saint-Germain. Wówczas również Flick zablokował ten temat, bowiem Barcelona była otwarta na jego sprzedaż.

Na początku sezonu Gavi nabawił się poważnej kontuzji, a do gry wrócił dopiero miesiąc temu. Flick ewidentnie szykował go do kluczowej rywalizacji z Atletico Madryt. Choć Barcelona przegrała, Hiszpan zaprezentował się w tym dwumeczu bardzo dobrze. Potwierdził, że jest ważną postacią dla zespołu i taktyki niemieckiego szkoleniowca.

Flick szczególnie ceni Gaviego zajego agresywność oraz zaangażowanie. „El Nacional” ujawnia, że nie ma tym samym tematu jego odejścia do PSG. Barcelona z chęcią by się go pozbyła, ale w pełni ufa wyborom trenera. To on ma decydujące słowo w tematach kadrowych i tak samo będzie również latem, kiedy to zespół zostanie mocniej przebudowany.

21-latek w ostatnich miesiącach miał poważne problemy zdrowotne. Barcelona wciąż widzi w nim materiał na istotnego piłkarza w przyszłości. Aktualnie jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 30 milionów euro.