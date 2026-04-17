Flick blokuje transfer. Barcelona chce go sprzedać do PSG

14:14, 17. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Barcelona była chętna na sprzedaż Gaviego do PSG, ale transfer zablokował Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec uważa go za kluczowego piłkarza dla całej drużyny - ujawnia "El Nacional".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi mógł trafić do PSG. Sprzeciwił się tylko Flick

Barcelona powoli kształtuje plany na przyszły sezon. Kadra wymaga jakościowych wzmocnień i władze klubu zdają sobie z tego sprawę. Wszystko wskazuje na to, że z drużyną pożegnają się Robert Lewandowski oraz Marcus Rashford. Kilku graczy może też trafić na sprzedaż. Wydawało się, że w tej grupie może się znaleźć Gavi, ale na jego odejście nie godzi się Hansi Flick.

Już w zeszłym roku Gavi był łączony z transferem, a mocno zabiegało o niego Paris Saint-Germain. Wówczas również Flick zablokował ten temat, bowiem Barcelona była otwarta na jego sprzedaż.

Na początku sezonu Gavi nabawił się poważnej kontuzji, a do gry wrócił dopiero miesiąc temu. Flick ewidentnie szykował go do kluczowej rywalizacji z Atletico Madryt. Choć Barcelona przegrała, Hiszpan zaprezentował się w tym dwumeczu bardzo dobrze. Potwierdził, że jest ważną postacią dla zespołu i taktyki niemieckiego szkoleniowca.

Flick szczególnie ceni Gaviego zajego agresywność oraz zaangażowanie. „El Nacional” ujawnia, że nie ma tym samym tematu jego odejścia do PSG. Barcelona z chęcią by się go pozbyła, ale w pełni ufa wyborom trenera. To on ma decydujące słowo w tematach kadrowych i tak samo będzie również latem, kiedy to zespół zostanie mocniej przebudowany.

21-latek w ostatnich miesiącach miał poważne problemy zdrowotne. Barcelona wciąż widzi w nim materiał na istotnego piłkarza w przyszłości. Aktualnie jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 30 milionów euro.

