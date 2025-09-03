Donnarumma o triumfach w PSG i planach na reprezentację Włoch

Gianluigi Donnarumma ostatnio zmienił barwy klubowe. Tymczasem w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia zawodnik odniósł się do najlepszego sezonu w karierze.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma o poprzedniej kampanii w PSG

Gianluigi Donnarumma tego lata zdecydował się na zmianę barw klubowych. Włoski bramkarz zamienił Paris Saint-Germain na Manchester City. Tymczasem ostatnio zawodnik podzielił się ciekawymi wypowiedziami na temat sezonu w barwach giganta Ligue 1.

– Czy sezon 2024/2025 był najlepszym w mojej karierze? Prawdopodobnie tak. Zdobyliśmy wiele tytułów. Cztery lata w Paryżu były wspaniałe, z ich wzlotami i upadkami, ale ubiegły sezon był jednym z najlepszych w mojej karierze. Jestem z niego dumny i mam nadzieję osiągnąć jeszcze więcej. To część ciężkiej pracy – marzenia są wspaniałe, budzisz się rano z tak wieloma celami – mówił Donnarumma cytowany przez Football Italia.

– Pierwszy cel dotyczy reprezentacji: przed nami dwa ważne mecze. Musimy ciężko pracować i walczyć, aby udowodnić, że jesteśmy silną, młodą i głodną sukcesu drużyną. Jestem pewien, że odniesiemy sukces – dodał Włoch.

W poprzedniej kampanii Donnarumma wygrał mistrzostwo Francji z Paris Saint-Germain, a także wywalczył Puchar Francji i Superpuchar Francji. Najważniejszym sukcesem wydaje się jednak triumf w Lidze Mistrzów, w co klub z Paryża celował od dłuższego czasu. Tymczasem na Klubowych Mistrzostwach Świata stołeczna ekipa dotarła do finału, gdzie ostatecznie uległa Chelsea (0:3).

Czytaj więcej: Nie tylko pieniądze. Donnarumma szczerze o wyborze Manchesteru City