Gianluigi Donnarumma został nowym zawodnikiem Manchesteru City. Reprezentant Włoch wypowiedział się na temat tego, jak podchodził do swojego transferu do ekipy z Premier League.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma o kulisach przeprowadzki z PSG do Manchesteru City

Gianluigi Donnarumma w trakcie letniego okna transferowego został nowym zawodnikiem ekipy z ligi angielskiej. Manchester City zdecydował się wyłożyć 30 milionów euro na transfer doświadczonego bramkarza. Jednocześnie zawodnik związał się z klubem z Etihad Stadium kontraktem do 2030 roku. Piłkarz podzielił się swoimi refleksjami na temat przeprowadzki.

– Zawsze ciężko trenowałem i nie mogłem się doczekać dołączenia do Manchesteru City, ponieważ ten klub naprawdę mnie chciał. Trener czekał na mnie w drużynie, to powód do dumy. Kiedy najsilniejszy klub na świecie chce z tobą współpracować, czujesz dumę i szczęście – mówił Donnarumma cytowany przez Football Italia.

W poprzedniej kampanii włoski golkiper wystąpił łącznie w 47 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Donnarumma w 17 meczach zachował czyste konto.

W trakcie swojej kariery doświadczony bramkarz czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Ligue 1. Dwukrotnie sięgnął też po Puchar Francji i trzy razy triumfował w meczu o Superpuchar Włoch. Donnarumma jako zawodnik giganta ligi francuskiej świętował również zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Wcześniej natomiast, jako bramkarz AC Milanu, sięgnął po Superpuchar Włoch. W piłkarskim CV znanego golkipera znajduje się również triumf na mistrzostwach Europy z reprezentacją Włoch.

Czytaj więcej: Transferowa ofensywa Napoli z De Bruyne na czele