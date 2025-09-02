Guardiola dopiął swego. Zwycięzca Ligi Mistrzów w Manchesterze City

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Oficjalnie: Manchester City sprowadził Gianluigiego Donnarummę

Manchester City poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Gianluigiego Donnarummy na zasadzie transferu definitywnego z Paris Saint-Germain. 26-letni bramkarz najpierw pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie podpisał długoterminowy kontrakt, który obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. To jeden z najgłośniejszych ruchów w Premier League podczas letniego okienka transferowego. Pep Guardiola widzi w doświadczonym golkiperze idealne uzupełnienie składu swojej drużyny.

Kwota tej transakcji wyniosła 30 milionów euro. Kapitan reprezentacji Włoch między słupkami ekipy Obywateli zastąpi Edersona, który po wielu latach gry na Etihad Stadium zdecydował się na przenosiny do tureckiego Fenerbahce Stambuł. Zespół The Citizens rozpoczyna więc nową erę z włoskim bramkarzem w roli numeru jeden. Zmiennikiem Donnarummy w angielskiej drużynie będzie James Trafford, który w poprzednim sezonie imponował w barwach Burnley i teraz będzie miał okazję uczyć się od starszego kolegi.

We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

Gianluigi Donnarumma przenosi się do Manchesteru City po udanym okresie w PSG, gdzie w ostatnim sezonie sięgnął po potrójną koronę – mistrzostwo Francji, krajowy puchar oraz Ligę Mistrzów. Mimo tego paryski klub niespodziewanie zdecydował się na sprzedaż gwiazdora, a jego miejsce zajął Lucas Chevalier. Donnarumma swoją karierę rozpoczynał w Milanie, w koszulce którego zadebiutował jako 16-latek i szybko stał się jednym z najbardziej obiecujących bramkarzy na świecie. W 2021 roku ceniony golkiper sięgnął z reprezentacją Włoch po mistrzostwo Europy, zostając uznanym najlepszym zawodnikiem całego turnieju.