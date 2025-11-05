Długa przerwa i niepewność przed PNA? Dramat Hakimiego

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Achraf Hakimi może pauzować od trzech do pięciu miesięcy

Achraf Hakimi to jedna z kluczowych postaci Paris Saint-Germain. Zawodnik nie dokończył wtorkowej potyczki z Bayernem Monachium, ponieważ doznał kontuzji po ataku Luisa Diaza. Tymczasem po spotkaniu kilka słów na ten temat wypowiedział szkoleniowiec Bawarczyków.

– Mam nadzieję, że Hakimi szybko wyzdrowieje i że nic poważnego się nie stało. Nigdy nie chcieliśmy, żeby tak się stało. Przeżyliśmy coś podobnego z Jamalem Musialą w Stanach Zjednoczonych. Takie chwile są nieprzyjemne. Mamy nadzieję, że Hakimi szybko wróci do zdrowia – powiedział Vincent Kompany cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayernu.

Tymczasem ciekawe wieści przekazało cyfrowe wydanie „L’Equipe”, prognozując, jak długo piłkarz będzie wyłączony z gry. Na dziś mówi się o trzech, a nawet pięciu miesiącach przerwy. Tym samym zawodnik może nie tylko przegapić ważne mecze PSG, ale również Puchar Narodów Afryki, który startuje już 21 grudnia.

Dokładne informacje na temat stanu zdrowia piłkarza będą jednak znane dopiero po tym, jak Hakimi przejdzie szczegółowe badania. Po nich najpewniej pojawi się oficjalny komunikat klubowy w tej sprawie.

Prawy defensor ma kontrakt ważny z ekipą z Paryża do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na około 80 milionów euro. 88-krotny reprezentant Maroka trafił do PSG w lipcu 2021 roku.

