Nie Haaland i Kane. Real chce zupełnie inną gwiazdę!

Real Madryt jest w trakcie opracowywania celów transferowych na najbliższe miesiące. Okazuje się, że priorytetami nie są Erling Haaland i Harry Kane. Wieści przekazał El Nacional.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt zmienia priorytety. Haaland i Kane schodzą na dalszy plan

Real Madryt to ekipa, która nieustannie jest otaczana różnego rodzaju plotkami transferowymi. W ostatnim czasie w mediach nie brakowało doniesień sugerujących, że władze Los Blancos mogą zainteresować się pozyskaniem Erlinga Haalanda lub Harry’ego Kane’a. Tymczasem ciekawe informacje przekazał portal El Nacional.

Źródło przekonuje, że obecnie dla Xabiego Alonso najważniejsze jest wzmocnienie obrony, a nie ofensywy. Wpływ na taki stan rzeczy ma kilka czynników. Antonio Rudiger nie może już grać z taką intensywnością jak wcześniej. Niemiec fizycznie zaczyna odczuwać zmęczenie. Alternatywami są Eder Militao i Dean Huijsen, jednak pod tym względem kadra i tak potrzebuje wzmocnień.

Trener madryckiej ekipy miał przekazać zarządowi sygnał, że chciałby mieć w drużynie nowego środkowego defensora. Xabi Alonso wprost miał też określić, że nowi napastnicy nie są dzisiaj kluczowym rozwiązaniem, a znacznie ważniejsze jest zabezpieczenie defensywy.

Na liście kandydatów do wzmocnienia obrony Realu znajdują się: Ibrahima Konate z Liverpoolu, Dayot Upamecano z Bayernu Monachium oraz Marc Guehi z Crystal Palace. Każdy z tych zawodników reprezentuje inny profil defensora, jednak łączy ich osobowość oraz umiejętność kształtowania hierarchii w drużynie. Dla szkoleniowca Los Blancos jeden z tych graczy ma stać się nowym liderem defensywy Realu.

Madrycka ekipa, planując transfer do obrony, chce jednocześnie uniknąć kryzysu w przypadku ewentualnych kontuzji. W podobnej sytuacji Real znalazł się już w poprzednim sezonie i był zmuszony do improwizacji. Nikt nie chce powtórki. Dlatego przed jednym z gigantów La Liga stoi teraz wybór zawodnika, który ma rozwiązać problemy w defensywie.

