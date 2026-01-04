Frankowski błysnął formą. Strzelił pierwszego gola dla Rennes [WIDEO]

Stade Rennes wygrało 2:0 z LOSC Lille w wyjazdowym meczu 17. kolejki Ligue 1. Jedną z bramek dla drużyny gości zdobył reprezentant Polski - Przemysław Frankowski.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Ligue 1. Przemysław Frankowski zdobył bramkę

W sobotni wieczór odbyło się spotkanie pomiędzy LOSC Lille a Stade Rennes w ramach 17. kolejki Ligue 1. Faworytem tego meczu byli gospodarze, ale to goście zaprezentowali się z lepszej strony. Warto podkreślić, że ekipa Mastifów od 13. minuty musiała radzić sobie w osłabieniu, gdy z boiska wyleciał Alexsandro, co miało duży wpływ na przebieg rywalizacji.

Co ciekawe, jednym z bohaterów zespołu Czerwono-Czarnych został Przemysław Frankowski. 30-letni wahadłowy wpisał się na listę strzelców w 49. minucie, dając prowadzenie swojej drużynie. 51-krotny reprezentant Polski popisał się precyzyjnym uderzeniem głową, zdobywając swoją pierwszą bramkę w barwach obecnego klubu.

𝗙𝗥𝗔𝗡𝗞𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 𝗝𝗔𝗞 𝗥𝗔𝗦𝗢𝗪𝗬 𝗦𝗡𝗔𝗝𝗣𝗘𝗥! ⚽🎯



Uciszył Stade Pierre-Mauroy! 🤫 To premierowe trafienie Polaka dla Stade Rennais! 💫 #modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/KnLfBn6wMt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 3, 2026

W 56. minucie wynik meczu ustalił Quentin Merlin, który pokazuje się z bardzo dobrej strony w trwającej kampanii. Zatem Stade Rennes ostatecznie wygrało 2:0 z LOSC Lille, dzięki czemu umocniło się na 6. pozycji w tabeli francuskiej ekstraklasy. Celem zespołu z Roazhon Park jest oczywiście wywalczenie awansu do europejskich pucharów.

Frankowski występuje w koszulce ekipy Czerwono-Czarnych od sierpnia 2025 roku, kiedy został wypożyczony do Stade Rennes z Galatasaray Stambuł. Wcześniej reprezentował m.in. RC Lens, Chicago Fire, Jagiellonię Białystok oraz Lechię Gdańsk. W aktualnym sezonie prawy obrońca rozegrał 13 spotkań, strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty.