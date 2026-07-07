PSG finalizuje hitową transakcję. Wyłoży na stół 50 milionów euro

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Maghnes Akliouche porozumiał się z Paris Saint-Germain

Maghnes Akliouche jest jednym z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy występujących w Ligue 1. 24-letni skrzydłowy od kilku sezonów imponuje wysoką formą, czym zwrócił na siebie uwagę wielu czołowych europejskich klubów. W ostatnich tygodniach był łączony między innymi z Manchesterem United oraz Liverpoolem, jednak wszystko wskazuje na to, że ostatecznie nie trafi do Premier League. Znacznie bliżej mu bowiem do pozostania we Francji i dołączenia do krajowego hegemona.

Jak poinformowała stacja telewizyjna „RMC Sport”, Akliouche osiągnął porozumienie z Paris Saint-Germain w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Umowa ma obowiązywać przez pięć najbliższych lat. Teraz paryski gigant musi jeszcze dojść do porozumienia z AS Monaco, które posiada prawa do tego zawodnika. Według medialnych doniesień negocjacje przebiegają pomyślnie, a mistrz Ligue 1 będzie musiał zapłacić za przeprowadzenie opisywanego transferu około 50 milionów euro.

W minionym sezonie Maghnes Akliouche rozegrał 43 spotkania, zdobył 7 bramek i zanotował 11 asyst, będąc jednym z liderów zespołu z Księstwa. Mierzący 183 centymetry skrzydłowy trafił do akademii tego klubu w 2017 roku, a od sezonu 2022/2023 jest pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 50 milionów euro, co pokrywa się z oczekiwaniami włodarzy Monaco wobec potencjalnych nabywców.

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