Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain obroniło mistrzostwo Ligue 1

Paris Saint-Germain w sobotę wieczorem tylko zremisowało 3:3 z Le Havre w meczu 31. kolejki Ligue 1. Gdyby paryżanie wygrali, to zapewniliby sobie wczoraj kolejne mistrzostwo Francji. Co się odwlecze, to nie uciecze – AS Monaco w niedzielę przegrało 2:3 z Olympique’iem Lyon, a taki wynik oznacza, iż PSG jest już pewne obrony tytułu. Klub z Księstwa zajmuje bowiem drugie miejsce w tabeli i po porażce nie ma nawet matematycznych szans na dogonienie drużyny prowadzonej przez Luisa Enrique.

Le Paris Saint-Germain est 𝙲𝙷𝙰𝙼𝙿𝙸𝙾𝙽 𝙳𝙴 𝙵𝚁𝙰𝙽𝙲𝙴 pour la 12ème fois de son histoire ! 🏆❤️💙#ParisiensEtChampions pic.twitter.com/c94vYtawza — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2024

To trzecie z rzędu i dwunaste w historii mistrzostwo zespołu z Parc des Princes. Paris Saint-Germain w obecnym sezonie może powalczyć o jeszcze dwa bardzo cenne trofea – Ligę Mistrzów oraz Puchar Francji. Paryżanie w półfinale Champions League zmierzą się z Borussią Dortmund, natomiast w finale Coupe de France staną naprzeciwko wspomnianego wyżej Olympique’u Lyon, który dzisiaj im pomógł i piłkarze ze stolicy kraju mogą nieco wcześniej cieszyć się z następnego tytułu mistrza Ligue 1.

Wydaje się, że tym pięknym akcentem zakończy się siedmioletni pobyt Kyliana Mbappe w PSG, który w nadchodzącym letnim okienku na zasadzie wolnego transferu ma przeprowadzić się do Realu Madryt.