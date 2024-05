Layvin Kurzawa za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że wraz z końcem sezonu odejdzie z PSG. To kolejny zawodnik, który latem opuści Paryż.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Layvin Kurzawa

Oficjalnie: Layvin Kurzawa opuści PSG

Layvin Kurzawa za pośrednictwem swoich oficjalnych mediów społecznościowych poinformował, że po zakończeniu kampanii 2023/2024 odejdzie z Paris Saint-Germain. Umowa 31-latka z paryskim klubem wygasa 1 lipca 2024 roku i już wiadomo, iż nie zostanie przedłużona. Lewy obrońca w komunikacie podziękował za dziewięć lat spędzonych na Parc des Princes. To kolejne odejście z PSG – przypomnijmy, że drużynę Les Parisiens opuszczą również m.in. Kylian Mbappe oraz Keylor Navas.

Layvin Kurzawa występował w stołecznym zespole od sierpnia 2025 roku, kiedy to przeprowadził się do Paryża za 25 milionów euro z AS Monaco. Boczny defensor w kampanii 2022/2023 przebywał na wypożyczeniu w angielskim Fulham. Wychowanek ekipy z Księstwa w koszulce Paris Saint-Germain rozegrał łącznie 154 spotkania, strzelił 14 bramek i zanotował 23 asysty.

W tym momencie nie wiadomo, gdzie trzynastokrotny reprezentant Francji będzie kontynuował swoją karierę. Niewykluczone, że Layvin Kurzawa zostanie w Ligue 1, ponieważ wciąż może być cennym wzmocnieniem dla słabszych drużyn. 31-letni obrońca na Parc des Princes pięć razy sięgnął po mistrzostwo kraju, również pięciokrotnie wygrał Puchar Francji, cztery razy zdobył Puchar Ligi Francuskiej oraz sześciokrotnie triumfował w Superpucharze Francji.