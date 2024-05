Marcin Bułka rozgrywa znakomity sezon w barwach Nicei. Nie wystarczyło to jednak do zdobycia prestiżowych nagród. Najlepszym bramkarzem Ligue 1 został Gianluigi Donnarumma.

Bułka sensacyjnie przegrał z Donnarummą

Marcin Bułka rozgrywa przełomowy sezon. Wreszcie stał się bramkarzem numer jeden w zespole, udowadniając, że dysponuje bardzo dużymi umiejętnościami. Szczególnie w pierwszej części kampanii 2023/2024 błyszczał formą, wielokrotnie ratując Niceę przed stratą punktów. Zapracował przy tym na debiutancki występ w seniorskiej reprezentacji Polski.

O Bułce mówi się w kontekście transferu do największych europejskich klubów. Nicea to dla niego tylko przystanek, a tak świetne występy przybliżają go do hitowej przeprowadzki. Pomogłyby mu w tym również indywidualne nagrody, które mógł zdobyć podczas poniedziałkowej gali.

Bułka zaliczył w tym sezonie aż 17 czystych kont, co stanowi najlepszy wynik w Ligue 1. Nie wystarczyło to jednak do świętowania tytułu bramkarza sezonu. Nagrodę sensacyjnie zdobył Gianluigi Donnarumma. Można tu mówić o pewnym skandalu, bowiem włoski bramkarz rozegrał mniejszą liczbę spotkań i zanotował tylko jedenaście czystych kont. Lepsze statystyki indywidualne mieli od niego również Lucas Chevalier czy Brice Samba.

Reprezentant Polski nie znalazł się także w jedenastce sezonu Ligue 1. Tam również miejsce między słupkami zajął Donnarumma. Cała jedenastka została zdominowała przez piłkarzy Paris Saint-Germain, którzy sięgnęli po mistrzostwo Francji.

Le 11 TYPE de @Ligue1UberEats c'est …



62 buts

40 passes décisives

un bon nombre de sauvetages miraculeux

49 clean sheets



Bravo messieurs ⭐️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/AqDDv9KpMo — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

