Mbappe zabrał głos w sprawie przyszłości. “Będę odkrywał nowe rzeczy”

Kylian Mbappe został wybrany najlepszym zawodnikiem Ligue 1 w sezonie 2023/2024. Francuski napastnik odebrał nagrodę na wczorajszej gali podsumowującej kampanię, a przy okazji udzielił krótkiego wywiadu, w którym nie zabrakło wątku przyszłości 25-latka. Przypomnijmy, że skrzydłowy kilka dni temu oficjalnie ogłosił odejście z PSG, a następnym przystankiem w jego karierze niemal na pewno będzie Real Madryt.

Królewscy transfer kapitana reprezentacji Trójkolorowych mają ogłosić po finale Ligi Mistrzów. Spotkanie finałowe pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund zaplanowano na 1 czerwca. Komunikatu mistrza Hiszpanii należy więc się spodziewać jeszcze przed startem EURO 2024.

– Dziękuję wszystkim pracownikom w klubie i prezydentowi. Będę tęsknił, ale opuszczam Francję z podniesioną głową. Mój ojciec chciał, żebym przed odejściem zapisał się w historii Ligue 1. To była długa podróż i jestem niezwykle szczęśliwy, że mi się udało. Mój następny rozdział będzie bardzo ekscytujący. Będę odkrywał nowe rzeczy, a to mnie uszczęśliwia – powiedział Kylian Mbappe cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano.

– Kiedy zostanie ogłoszony mój transfer? Wszystko ma swój czas. Na razie opuszczam PSG. Co do reszty, może teraz nie jest odpowiedni moment. To nie jest temat na teraz – dodał francuski gwiazdor.