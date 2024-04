Szalony spektakl w Ligue 1. Kibice obejrzeli aż dziewięć trafień [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stade Brest

Lillian Brassier zapewnił zwycięstwo Stade Brest

Na niedzielę zostało zaplanowane spotkanie pomiędzy Stade Rennes a Stade Brest w ramach 31. Kolejki Ligue 1. Obie drużyny znajdują się w górnej części tabeli, a w szczególności zachwyca zespół Erica Roya, który poważnie włączył się do walki o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jednak faworytem tego meczu była drużyna popularnych „Les Rouges et Noris”, która grała przed własną publicznością.

Pierwsza odsłona rywalizacji w Rennes spełniła oczekiwania kibiców. Fani obejrzeli trzy trafienia, a gospodarze na przerwę schodzili z jednobramkową przewagą. Dubletem na początku rywalizacji popisał się Arnaud Kalimuendo. Natomiast na te dwa trafienia w 11. minucie Steve Mounie. Jednak to, co najlepsze, zobaczyliśmy dopiero w drugiej połowie.

W drugiej części meczu padło aż sześć trafień. Strzelanie w 48. minucie rozpoczął zawodnik gospodarzy – Warmed Omari – który trafił do własnej bramki. Chwilę później Stade Brest prowadziło już 4:2 po trafieniach Martina Satriano oraz Mahdiego Camary. W 79. minucie znów mieliśmy remis, do którego doprowadzili Arthur Theate oraz Martin Terrier. Na rozstrzygnięcie rywalizacji musieliśmy poczekać do ostatniej akcji meczu.

💣 𝐏𝐑𝐀𝐖𝐃𝐙𝐈𝐖𝐀 𝐁𝐎𝐌𝐁𝐀 𝐙 𝐃𝐘𝐒𝐓𝐀𝐍𝐒𝐔! 💣



Arthur Theate posłał prawdziwą rakietę! ⚽️🚀



Zobaczcie tę bramkę piłkarza Stade Rennais! 🔥#modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/crl4T14f3S — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 28, 2024

W 96. minucie zawodnicy Stade Brest znakomicie rozegrali stały fragment gry. Piłka po dośrodkowaniu wpadła pod nogi Lilliana Bressiera, który wpakował futbolówkę do bramki. Tym samym był tzw. „Game-Winner”, bowiem arbiter chwilę później zagwizdał koniec spotkania.

😱 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐌𝐄𝐂𝐙, 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐄𝐌𝐎𝐂𝐉𝐄! 😱



Lilian Brassier bohaterem gości! ⚽️😍 Stade Brestois 29 wygrywa 5:4 ze Stade Rennais po bramce w samej końcówce spotkania! 🔥 #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/y1x9apjH8K — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 28, 2024

Sprawdź także: