Dominacja PSG i ważne słowa Luisa Enrique. „Teraz wszystko się rozstrzygnie”

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique podsumował spotkanie Nice – PSG

Paris Saint-Germain odniosło w sobotni wieczór 19. zwycięstwo w tej kampanii. Paryżanie po tym starciu mają na swoim koncie 60 punktów. Tymczasem na temat rywalizacji kilka zdań wyraził szkoleniowiec ekipy z Paryża.

– Było ciężko. Za każdym razem, gdy tu gramy, mecze są trudne. Byliśmy jednak bardzo precyzyjni. Trudno grać po Lidze Mistrzów, gdzie naturalnie przeżywa się wzloty i upadki. Nice gra ostro, więc zwycięstwo było dla nas priorytetem – powiedział Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

– Jest wielu zawodników, którzy nie dostają dużo czasu na grę, ale dzisiaj wykorzystali swoją szansę – jak Beraldo i Dro. Cieszę się. Czy byłem zadowolony z gola Dro? W wieku 18 lat zdobycie pierwszej bramki jest ważne. Jestem bardzo zadowolony – przekonywał Hiszpan.

– Takie zwycięstwa wzmacniają więzi w drużynie. To kluczowy moment, najważniejszy, bo to czas, by przekuć nasze wysiłki w trofea. To ostatnia przerwa na mecze reprezentacji przed mundialem, ale to, jak po niej wrócimy, będzie ważne dla drużyny. Będę czekał na powrót zawodników – mówił Luis Enrique.

Ekipa z Paryża swoje kolejne spotkanie rozegra 3 kwietnia. Wówczas na jej drodze stanie Toulouse. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. W pierwszym starciu w tej kampanii między tymi ekipami PSG wygrało różnicą trzech trafień (6:3).