fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi w dalszym ciągu zamierza grać na najwyższym poziomie

Legendarny piłkarz nie trafi latem do Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej czy Argentyny

Argentyńczyk będzie kontynuował swoją karierę w Europie

Messi zostaje na najwyższym poziomie

Leo Messi ma za sobą bardzo udane miesiące. Pod koniec zeszłego roku udało mu się zdobyć wymarzone mistrzostwo świata z reprezentacją Argentyny. Legendarny piłkarz udowodnił, że w dalszym ciągu stać go na grę na najwyższym światowym poziomie.

Argentyńczyk ma przed sobą kluczową decyzję dotyczącą najbliższej przyszłości. Za wszelką cenę chce go zatrzymać Paris Saint-Germain, choć sam zawodnik nie jest do tego rozwiązania przekonany. Kontrakt leży na stole, ale do podpisu przez pewien czas jeszcze nie dojdzie. W kontekście Messiego bardzo dużo mówi się o potencjalnym powrocie do FC Barcelony, co jest uzależnione od sytuacji finansowej klubu.

Wiemy natomiast, że 35-latek nie podąży jeszcze drogą Cristiano Ronaldo i pozostanie w Europie. Jego usługami poważnie interesowały się kluby z Major League Soccer i Arabii Saudyjskiej, a w kuluarach toczyły się także rozmowy o jego grze w Argentynie. Messi nie zamierza jednak rezygnować z występowania na najwyższym poziomie, bowiem chce pomóc swojej drużynie narodowej na kolejnych turniejach.

W chwili obecnej w grze o Messiego pozostają Paris Saint-Germain i FC Barcelona. Do tej dwójki w następnych tygodniach mogą dołączyć kolejne ekipy.

