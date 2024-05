Kylian Mbappe latem zostanie piłkarzem Realu Madryt. Jak podaje portal Fichajes.net Francuz chce, aby do klubu trafił również Vitinha, który miałby zastąpić w zespole Lukę Modricia.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Vitinha może zastąpić Modricia, Mbappe polecił go Realowi

Real Madryt przygotowuje się do oficjalnego ogłoszenia transferu Kyliana Mbappe. Wydaje się, że sprawę komplikuje fakt, że zarówno Królewscy, jak i Paris Saint-Germain wciąż grają w Lidze Mistrzów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oba kluby mogą spotkać się ze sobą w wielkim finale rozgrywek. Wszystko wskazuje więc na to, że informacja o przejściu Francuza do hiszpańskiego klubu ogłoszona zostanie dopiero po zakończeniu sezonu.

Jednak w kuluarach Mbappe już czuje się pełnoprawnym zawodnikiem Realu Madryt i według portalu Fichajes.net polecił im sporządzenie kolejnego piłkarza PSG. Tym razem do stolicy Hiszpanii miałby trafić portugalski środkowy pomocnik – Vitinha. Sprowadzenie 24-latka miałoby na celu zabezpieczenie środka pola w przypadku odejścia Luki Modricia. Reprezentant Portugalii uważany jest za wszechstronnego gracza z bardzo dobrą techniką. Przez to jest ciekawą opcją do zastąpienia jednej z legend Los Blancos.

Vitinha w barwach Paris Saint-Germain występuje od lipca 2022 roku. Do stolicy Francji trafił za 41,5 miliona euro z FC Porto. W bieżącym sezonie pomocnik zagrał 43 mecze, w których strzelił 9 goli i zaliczył 5 asyst. Aktualnie wartość rynkowa zawodnika sięga kwoty zbliżonej 45 milionów euro. Możemy być jednak pewni, że PSG tak łatwo nie będzie chciało rozstać się z kolejnym piłkarzem, który miałby wzmocnić drużynę Realu Madryt.