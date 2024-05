Xavi Simons pragnie wrócić do Barcelony, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki - podaje kataloński dziennik Mundo Deportivo. Barca mogłaby wypożyczyć pomocnika z PSG.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Xavi Simons liczy na powrót do Barcelony

Przyszłość Xaviego Simonsa stoi pod dużym znakiem zapytania. Wydawało się, że 21-latek zakończy swoje wypożyczenie w Lipsku i wróci do Paris Saint-Germain, gdzie wzmocni skład po odejściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Później pojawiły się informacje, iż ofensywny pomocnik może pozostać w niemieckim zespole na kolejny sezon, a najnowsze doniesienia sugerują jeszcze inny scenariusz.

Jak bowiem podaje katalońska gazeta “Mundo Deportivo”, Xavi Simons chciałby przejść do Barcelony, w której stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Ten transfer jest jednak problematyczny z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową Blaugrany. Barca jest zainteresowana sprowadzeniem swojego wychowanka, ale w grę wchodzi wypożyczenie. Nie wiadomo, co na to paryżanie, którzy nie mają najlepszych relacji z hiszpańskim klubem.

Xavi Simons w 42 spotkaniach obecnej kampanii strzelił 9 bramek i zaliczył 15 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia 21-letniego pomocnika na 80 milionów euro. Perspektywiczny zawodnik to 13-krotny reprezentant Holandii, który powinien otrzymać powołanie na EURO 2024, gdzie drużyna Oranje w fazie grupowej zmierzy się m.in. z Polską.