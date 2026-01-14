Jan Urban liczy, że ten reprezentant zmieni klub. „To bardzo ważny zawodnik”

Jan Urban ma nadzieję, że Sebastian Szymański zmieni klub w najbliższych dniach. Selekcjoner w rozmowie z "Kanałem Sportowym" przyznał, że to ważne także dla reprezentacji Polski.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Szymański zmieni klub?! Jan Urban na to właśnie liczy

Sebastian Szymański to bez dwóch zdań jeden z najlepszych obecnie pomocników w naszej reprezentacji. Wiadomo jednak, że przed nimi teraz bardzo ważny okres, bowiem od jakiegoś czasu intensywnie spekuluje się nt. jego transferu do nowego klubu. Nie jest bowiem tajemnicą, że Fenerbahce chce go sprzedać, a on sam z chęcią także poszukałby sobie innego zespołu.

Przede wszystkim w tym kontekście padła ostatnio nazwa Stade Rennais, a więc czołowego klubu ligi francuskiej. Kwota transferu mogłaby wynieść nawet 11 milionów euro; i choć do porozumienia jest już dość blisko, to nadal nie ma oficjalnych informacji w tej sprawie. Na te liczy chociażby Jan Urban, który wprost przyznał, że dla dobra kadry dobrze byłoby, że Szymański zmienił pracodawcę i grał regularnie.

– Nie zanosi się, żeby grał w Fenerbahce. Oby zmienił klub, bo nam chodzi o to, żeby grał. Gdyby został w Turcji i nie grał to byłaby duża strata dla reprezentacji, bo to bardzo ważny zawodnik – powiedział Jan Urban w rozmowie z „Kanałem Sportowym” podczas wizyty w Turcji na zgrupowaniu klubów z PKO Ekstraklasy.

Sebastian Szymański w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 25 spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie dla klubu znad Bosforu ma 133 mecze i 22 trafienia oraz 30 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 12 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona nadal nie wie, co dalej. Lewandowski wciąż ma sporą szansę