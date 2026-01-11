Szymański o krok od zmiany klubu. Zapłacą za niego 11 milionów euro

Sebastian Szymański jest o krok od transferu do Stade Rennais. Klub z Francji ma zapłacić za Polaka 11 milionów euro plus bonusy. Poinformował o tym Matteo Moretto na platformie X.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański blisko przenosin do Stade Rennais

Sebastian Szymański to z całą pewnością jeden z czołowych reprezentantów Polski. W ostatnich latach ofensywny pomocnik wyrobił sobie sporą renomę w dość solidnych europejskich ligach. Mowa przecież o bardzo dobrych występach w Feyenoordzie oraz znakomitym (przynajmniej w jakiejś części) pobycie w Fenerbahce. Trzeba bowiem pamiętać, że Polak miał tak dobre pierwsze miesiące w Turcji, że szybko zaczęto mówić o zainteresowaniu klubów z Premier League.

Ostatecznie jednak Szymański zdecydował się pozostać w Fenerbahce, ale już wiadomo, że to jego ostatnie dni w tym klubie. Od jakiegoś czasu jest bowiem łączony z odejściem z zespołu i teraz wszystko w tej kwestii się krystalizuje. Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto na platformie X (dawniej Twitter), bardzo bliskie jest porozumienie z francuskim Stade Rennais. Zespół z Ligue 1 ma zapłacić za Sebastiana Szymańskiego 11 milionów euro plus bonusy. Wydaje się to dość atrakcyjną kwotą.

Sebastian Szymański w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 25 spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie dla klubu znad Bosforu ma 133 mecze i 22 trafienia oraz 30 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 12 milionów euro. Stade Rennais obecnie zajmuje 6. miejsce w tabeli ligi francuskiej.

