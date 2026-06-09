Mason Greenwood przyjął ofertę. Anglik blisko zmiany klubu

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

AS Roma dogadana z Masonem Greenwoodem

Mason Greenwood osiągnął porozumienie w sprawie indywidualnego kontraktu z AS Roma – wynika z informacji serwisu „Corriere dello Sport”. Choć porozumienie z zawodnikiem zostało sfinalizowane, do zamknięcia całej operacji transferowej wciąż daleka droga, ponieważ kluby muszą uzgodnić wysokość odstępnego.

Wynagrodzenie Greenwooda w nowym klubie miałoby zaczynać się od 4 milionów euro rocznie, z dodatkowymi premiami uzależnionymi od osiągnięć drużyny. Anglik od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Olympique Marsylia. Francuski klub może być zmuszony do sprzedaży 24-letniego skrzydłowego w obawie przed problemami finansowymi.

W ostatnich tygodniach Greenwood był łączony z przenosinami do Fenerbahce. Jednak temat upadł po zmianach gabinecie klubowego giganta.. W tej sytuacji Roma pozostaje faworytem do pozyskania Anglika. Włosi przygotowują ofertę w wysokości 40 milionów euro, jednak francuski klub wycenia zawodnika na 55 milionów euro.

Jednak wcześniejsze porozumienie z piłkarzem może przyspieszyć dalsze rozmowy i doprowadzić do kompromisu. W minionym sezonie Greenwood prezentował bardzo wysoką formę. W 45 spotkaniach zdobył 26 bramek i zanotował 11 asyst. Dla wielu zawodników Roma będzie atrakcyjnym kierunkiem tego lata, ponieważ w przyszłym sezonie wystąpi w Lidze Mistrzów.