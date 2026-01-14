Barcelona nadal nie wie, co dalej. Lewandowski wciąż ma sporą szansę

17:23, 14. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  AS

Barcelona nie podjęła jeszcze decyzji co do przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polak wciąż ma szansę na nową umowę, a rozmowy w tej sprawie zaplanowano pod koniec sezonu, o czym poinformował "AS".

Robert Lewandowski
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wciąż ma szansę na nowy kontrakt z Barceloną

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, choć może nie jest idealnie szczególnie jeśli chodzi o grę w defensywie i formę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Niemniej i tak należy powiedzieć, że wyniki zespołu Hansiego Flicka bronią się dość wyraźnie, a na koncie jego zespołu jest już pierwsze trofeum zdobyte w ramach Superpucharu Hiszpanii.

Z perspektywy kibiców w Polsce jednak chyba najbardziej palącym problemem jest sprawa przyszłości Roberta Lewandowskiego. Napastnik i kapitan reprezentacji Polski pomimo wieku wciąż jest w dobrej dyspozycji, co potwierdził zdobywając bramkę w ostatnim El Clasico. Wiadomo jednak także, że potencjalne negocjacje uzależnione są od wielu kwestii; m.in. tego, że chrapkę na Polaka mają kluby z MLS oraz Arabii Saudyjskiej.

Nowe informacje jednak ws. przedłużenia kontraktu Lewandowskiego z Barceloną przekazał hiszpański „AS”. Chodzi bowiem o fakt, że choć Duma Katalonii jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji co do przyszłości Polaka, to nowa umowa wciąż nie jest wykluczona, a każdy dobry występ przybliża gwiazdora do takiej możliwości. Rozmowy w sprawie kontraktu zaplanowano przed zakończeniem sezonu.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań i zdobył w nich 10 goli oraz zanotował dwie asysty. 37-latek w sumie dla Dumy Katalonii trafiał do siatki 111 razy.

