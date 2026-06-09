Aston Villa zagięła parol na utalentowanego piłkarza PSG

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Ibrahim Mbaye łączony z Aston Villą

Aston Villa ma za sobą bardzo udany sezon, podczas którego sięgnęła po triumf w Lidze Europy oraz zajęła czwarte miejsce w tabeli Premier League, zapewniając sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Klub z Birmingham nie zamierza jednak spoczywać na laurach i chce jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność w czołówce angielskiego futbolu. Z tego względu można spodziewać się wzmożonej aktywności włodarzy z Villa Park podczas letniego okienka transferowego, a jednym z ich celów transferowych ma być młody talent z Francji.

Jak poinformował Romain Collet-Gaudin, Aston Villa prowadzi bowiem rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie pozyskania Ibrahima Mbaye. Negocjacje między stronami rzekomo postępują w dobrym kierunku, więc 18-letni skrzydłowy może wkrótce zasilić zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego. Sam zawodnik jest otwarty na przeprowadzkę do Anglii, ponieważ liczy na częstsze występy oraz regularniejszą grę na najwyższym poziomie.

Perspektywiczny piłkarz, którego łączy się także z przenosinami do Liverpoolu, trafił do akademii PSG w lipcu 2018 roku z FC Versailles. W lipcu 2025 roku awansował do pierwszej drużyny i stał się pełnoprawnym członkiem zespołu Luisa Enrique. Dziesięciokrotny reprezentant Senegalu w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2028 roku. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi około 30 milionów euro.