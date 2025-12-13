Złe wieści z Francji. Reprezentant Polski nie dokończył meczu

18:32, 13. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Przemysław Frankowski nie dokończył sobotniego meczu ze Stade Brestois. Reprezentant Polski opuścił boisko z kontuzją na początku drugiej połowy.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski znów ma problemy zdrowotne

Przemysław Frankowski od sezonu 2025/2026 ponownie gra na boiskach Ligue 1. Reprezentant Polski w przeszłości z powodzeniem grał tam w barwach RC Lens. Teraz postanowił wrócić do Francji po nieudanej przygodzie w Galatasaray Stambuł. Na wypożyczenie 30-latka zdecydowało się Stade Rennais.

Frankowski od początku nie może pokazać pełni swoich możliwości w nowym zespole. Polak wciąż miewa przebłyski formy, co potwierdził zaliczając asystę w meczach z OGC Nice i AS Monaco. 30-latek miał nadzieję, że z dobrej strony pokaże się także w 16. kolejce Ligue 1 przeciwko Stade Brestois.

Polak znalazł się w wyjściowej jedenastce, a ego zespół na przerwę schodził wygrywając 2:1. Frankowski nie nagrał się jednak wiele w drugiej połowie, ponieważ w 51. minucie opuścił boisko z kontuzją. Defensor Stade Rennais doznał bowiem urazu uda. Na razie nie wiadomo, na ile poważna jest to kontuzja. To nie pierwszy tego typu problem Frankowskiego. Z powodów zdrowotnych 30-latek nie zagrał w tym sezonie już w trzech meczach.

