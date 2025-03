Fonseca zaatakował sędziego. Komisja była bezwzględna dla trenera Lyonu

Lucian Alecu / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Fonseca zawieszony do 30 listopada za atak na sędziego

Paulo Fonseca nie ma ostatnio zbyt dobrego czasu. Na początku sezonu został zatrudniony przez AC Milan, lecz z powodu kiepskich wyników stracił pracę pod koniec roku. Na bezrobociu długo nie wytrzymał, ponieważ miesiąc później znalazł zatrudnienie w lidze francuskiej. Portugalczyk podpisał kontrakt z Olympique Lyon do czerwca 2027 roku.

Nową drużynę zdążył poprowadzić zaledwie w pięciu meczach, w których odniósł trzy zwycięstwa i dwa razy przegrał. W ostatnim spotkaniu z Brestem otrzymał czerwoną kartkę, którą wywołała w nim frustrację i doprowadziła do ataku na sędziego Benoita Millota.

Po meczu w rozmowie z dziennikarzami Fonseca przeprosił za swoje zachowanie. Opiekun Lyonu przyznał, że jego reakcja była nieodpowiednia. Na jego nieszczęście to nie wystarczyło, aby uniknąć kary za agresję w stosunku do arbitra.

Fabrizio Romano poinformował, że komisja LFP podjęła decyzję ws. Fonseki i zdecydowała się zawiesić trenera na okres dziewięciu miesięcy. Oznacza to, że Portugalczyk do 30 listopada nie będzie mógł prowadzić drużyny z wysokości ławki rezerwowych. Natomiast dodatkowo do 15 września nie może wchodzić do szatni zarówno przed, jak i po meczu.

Olympique Lyon po 24. kolejkach Ligue 1 zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów. Ich strata do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów wynosi na ten moment 4 punkty.