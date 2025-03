Szczęsny zatrzymał Benfikę! Hiszpańskie media oceniły go jednym słowem

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

“Zbawca”, Najlepszy mecz bramkarza Barcelony w Europie – piszą Hiszpanie

FC Barcelona w środę wieczorem dokonała cudu w Lizbonie, wygrywając w osłabieniu z Benfiką (1:0). Bohaterem wieczoru został przede wszystkim Wojciech Szczęsny, który rozegrał spektakularne spotkanie, notując aż 8 udanych interwencji. Prawdopodobnie był to najlepszy występ byłego reprezentanta Polski od momentu gdy postanowił wrócić na boisko z piłkarskiej emerytury.

Wysiłki, które Szczęsny włożył w to, aby zatrzymać Benfikę na Estadio da Luz docenione zostały przez hiszpańskie media. Sport ocenił go na notę 9 w skali od 1 do 10, zaznaczając, że rozegrał wielki mecz i wyróżnił interwencję w pierwszych kilkunastu sekundach. Z kolei Mundo Deportivo nazwało go zbawcą. Co więcej, ich zdaniem występ Polaka to najlepszy mecz od lat bramkarza Blaugrany w Europie.

Zobacz wideo: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

– Zaraz po rozpoczęciu meczu, jeszcze nie rozgrzany, wykonał spektakularną interwencję. Później bronił wszystko. Wielki mecz – napisał dziennik Sport, przyznając Szczęsnemu notę 9 w skali 1-10.

– Fantastyczna interwencja w pierwszych kilkunastu sekundach dała mu zapowiedź ciężkiej nocy w Lizbonie. Tym razem z sukcesem. Bronił wszystko, co się dało górą i dołem. Najlepszy mecz bramkarza Barcelony w Europie od niepamiętnych czasów – ocenia Mundo Deportivo.

Szczęsny od początku roku wyrósł nie tylko na kluczowego zawodnika Dumy Katalonii, ale również na jej talizman. Z 34-latkiem między słupkami Barcelona nie przegrała jeszcze ani jednego meczu. Łącznie w koszulce Blaugrany rozegrał 14 spotkań, w których 8 razy zachował czyste konto.