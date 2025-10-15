Co ze zdrowiem Frankowskiego? Nowe informacji prosto z Francji

Przemysław Frankowski zakończył mecz z Nową Zelandią po 45 minutach. Według serwisu "ouest-france.fr" Polak zmaga się z kontuzją uda i będzie pauzować kilka dni.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski szybko powinien wrócić do gry

Przemysław Frankowski to bez cienia wątpliwości jeden z tych reprezentantów Polski, po którym wielu kibiców zawsze oczekuje więcej, niż finalnie wychodzi na boisku. Skrzydłowy lub też wahadłowy w kadrze jest już od wielu lat, a jego klubowa kariera pokazuje, że potrafi grać na wysokim poziomie. Mimo tego raczej niewielu widzi w nim pierwszoplanową postać zespołu narodowego, szczególnie, że konkurencja na jego pozycjach jest spora.

Z tego też powodu otrzymał szansę w meczu towarzyskim z Nową Zelandią, tak, jak większość rezerwowych. Murawę musiał jednak opuścić już w przerwie, bowiem nabawił się urazu, co po meczu potwierdził także Jan Urban. Według informacji przekazanych przez francuski serwis „ouest-france.fr”, nie jest to jednak nic poważnego. Chodzi bowiem o kontuzję uda, która potrwa kilka dni, ale i tak Polak opuści mecz z Auxerre.

W obecnym sezonie Frankowski wypożyczony jest do Stade Rennes, gdzie do tej pory rozegrał cztery mecze. W sumie 30-latek na poziomie ligi francuskiej ma ponad 125 występów. W reprezentacji Polski do tej pory zagrał w 51 spotkaniach i zdobył trzy gole. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 7 milionów euro.

