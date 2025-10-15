Reprezentacja Polski z awansem w rankingu FIFA. Za nami m.in. Serbia

Reprezentacja Polski po dwóch kolejnych zwycięstwach za kadencji Jana Urbana awansowała w rankingu FIFA. Obecnie zajmujemy bowiem 33. pozycję i jest to przeskok o trzy lokaty.

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Reprezentacji Polski

Awans reprezentacji Polski w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski może być zadowolona ze swojego październikowego zgrupowania. Podczas niego bowiem podopieczni Jana Urbana rozegrali dwa mecze i oba udało się im wygrać. Na początku w Chorzowie odbyła się towarzyska potyczka z reprezentacją Nowej Zelandii, a kilka dni później, już w ramach eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku, udało się pokonać Litwę 2:0.

Te dobre wyniki to kolejne pozytywne rezultaty za kadencji Jana Urbana, który do tej pory prowadził nasz zespół narodowy w czterech meczach i trzy z nich wygrał, a jeden zremisował. To bardzo dobry bilans, który pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i dodatkowo przybliża nas na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.

Poza tym jednak reprezentacja Polski ma także inne sukcesy. W najnowszym rankingu FIFA Biało-Czerwoni zanotowali spory wzrost swojej pozycji, bowiem przesunęliśmy się w górę zestawienia aż o trzy lokaty. Obecnie zajmujemy bowiem 33. miejsce i tym samym za naszymi plecami są chociażby Serbowie oraz Szkoci i Węgrzy. Z kolei przed nami reprezentacje narodowe Egiptu, Rosji oraz Norwegii.

