Emocje wymknęły się spod kontroli. Starcie wśród liderów Realu

07:24, 16. kwietnia 2026
Źródło: Madrid Universal (X)

Real Madryt przegrał rewanżowe starcie Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium i zakończył udział w rozgrywkach. Tymczasem interesujące wieści przekazał profil Madrid Universal na X.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Spięcie Jude’a Bellinghama z Viniciusem Juniorem

Real Madryt z dużymi nadziejami przystępował do środowej batalii z Bayern Monachium, mając plan, aby szybko odrobić straty. To się nawet udało. Niemniej przedstawiciel Bundesligi nie złożył broni i był otwarty na wymianę ciosów, wychodząc z niej ostatecznie zwycięsko. Bawarczycy wygrali 4:3 i finalnie mogli cieszyć się z awansu do półfinału Ligi Mistrzów.

Tymczasem ciekawe wieści na temat meczowej wymiany zdań przekazał profil Madrid Universal na platformie X, opierając się na przekazie Movistar Plus+ Deportes. Źródło dawało do zrozumienia, że bardzo zły na Vininiciusa Juniora po niezagraniu mu piłki miał być Jude Bellingham, wyrażając swoje pretensje w kierunku Brazylijczyka. Ten natomiast miał odpowiedzieć: „Czego chcesz? Zamknij się” – cytowano w portalu społecznościowym.

W tym sezonie Królewscy mają do rozegrania już tylko siedem spotkań w La Liga. W teorii wciąż mają szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Niemniej na dziś strata Realu do pierwszej FC Barcelona wynosi aż dziewięć punktów. El Clasico z udziałem obu drużyn odbędzie się już 10 maja.

Tymczasem w najbliższy wtorek madrytczycy rozegrają swój kolejny mecz. Zmierzą się w nim z Deportivo Alaves. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:30. W tym starciu Real będzie chciał przerwać serię czterech meczów bez zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości