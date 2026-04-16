Emocje wymknęły się spod kontroli. Starcie wśród liderów Realu

Real Madryt przegrał rewanżowe starcie Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium i zakończył udział w rozgrywkach. Tymczasem interesujące wieści przekazał profil Madrid Universal na X.

Spięcie Jude’a Bellinghama z Viniciusem Juniorem

Real Madryt z dużymi nadziejami przystępował do środowej batalii z Bayern Monachium, mając plan, aby szybko odrobić straty. To się nawet udało. Niemniej przedstawiciel Bundesligi nie złożył broni i był otwarty na wymianę ciosów, wychodząc z niej ostatecznie zwycięsko. Bawarczycy wygrali 4:3 i finalnie mogli cieszyć się z awansu do półfinału Ligi Mistrzów.

Tymczasem ciekawe wieści na temat meczowej wymiany zdań przekazał profil Madrid Universal na platformie X, opierając się na przekazie Movistar Plus+ Deportes. Źródło dawało do zrozumienia, że bardzo zły na Vininiciusa Juniora po niezagraniu mu piłki miał być Jude Bellingham, wyrażając swoje pretensje w kierunku Brazylijczyka. Ten natomiast miał odpowiedzieć: „Czego chcesz? Zamknij się” – cytowano w portalu społecznościowym.

🚨 During the game, Jude Bellingham got angry because Vini didn't pass the ball to him.



Vini then told Bellingham: "What do you want? What do you want? Shut your mouth."



— @MPlusDeportes pic.twitter.com/uDlizRAvwz — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 15, 2026

W tym sezonie Królewscy mają do rozegrania już tylko siedem spotkań w La Liga. W teorii wciąż mają szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Niemniej na dziś strata Realu do pierwszej FC Barcelona wynosi aż dziewięć punktów. El Clasico z udziałem obu drużyn odbędzie się już 10 maja.

Tymczasem w najbliższy wtorek madrytczycy rozegrają swój kolejny mecz. Zmierzą się w nim z Deportivo Alaves. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:30. W tym starciu Real będzie chciał przerwać serię czterech meczów bez zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki.