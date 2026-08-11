Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zagra o awans do Ligi Mistrzów. Z eliminacji odpadło duńskie Aarhus, które w rewanżu przegrało aż 0-4. Warto przypomnieć, że w poprzedniej rundzie Aarhus wyeliminowało Lecha Poznań.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Aarhus rozbite, Puchacz zagra o Ligę Mistrzów

Lech Poznań wciąż nie otrząsnął się w pełni po kompromitującej porażce z Aarhus, która odebrała nadzieje na walkę o Ligę Mistrzów. Po pierwszym meczu w Danii, wygranym aż 4-1, wydawało się, że mistrzowie Polski bez problemu zameldują się w kolejnej rundzie eliminacji. Rewanż w Poznaniu okazał się jednak dla nich katastrofalny i wręcz traumatyczny – Duńczycy sensacyjnie odrobili straty i doprowadzili do konkursu rzutów karnych, które wykonywali lepiej. Zesłali tym samym Kolejorza do rozgrywek Ligi Europy.

Po tym dwumeczu Aarhus przystąpiło do rywalizacji z Sabah Baku. Drużyna Tymoteusza Puchacza przegrała pierwsze spotkanie w Danii 1-2, ale w rewanżu okazała się bezkonkurencyjna. Zwycięstwo aż 4-0 zapewniło im pewny awans – wszystkie bramki padły dopiero w drugiej połowie.

Aarhus tym samym podzieliło losy Lecha Poznań i zagra maksymalnie o awans do Ligi Europy. Puchacz ma natomiast szanse na grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów. W ramach 4. rundy eliminacji Sabah Baku zmierzy się z wygranym dwumeczu Crvena zvezda – Hapoel Beer Szewa.