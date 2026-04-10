Real Madryt wpadł na ciekawy pomysł, aby zatrzymać Michaela Olise w rewanżowym meczu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Na Francuza ma zostać wystawiony Ferland Mendy, który wraca po kontuzji - donosi Alvaro Esteban.

Ferland Mendy zatrzyma Michaela Olise w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów?

Ferland Mendy to tajna broń Realu Madryt na rewanż z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Alvaro Esteban zdradził, że defensor Królewskich ma zagrać na stronie Michaela Olise. Starszy z Francuzów ma za zadanie zatrzymać młodszego rodaka. A doskonale wiemy, jak dobrze sobie radził skrzydłowy Bawarczyków na Estadio Santiago Bernabeu.

Od dłuższego czasu nie oglądaliśmy na boisku Ferlanda Mendy’ego. Obrońca Realu Madryt zmagał się bowiem z kontuzją, która uniemożliwiła mu grę. Francuz wraca już do zdrowia i ma być w pełni gotowy na spotkanie rewanżowe z Bayernem Monachium. Warto zaznaczyć, że pierwsze spotkanie zakończyło się triumfem mistrzów Niemiec rezultatem 2:1.

W tym sezonie Michael Olise przechodzi samego siebie. Gwiazda Bayernu Monachium jest w znakomitej formie, ma kosmiczne liczby i jest wymieniany w wąskim gronie najlepszych piłkarzy świata. Reprezentant Francji radzi sobie niemal z każdym obrońcą. Ferland Mendy, jeśli zagra, będzie miał zatem niezwykle trudne zadanie.

Ferland Mendy, przez kontuzję, rozegrał w tym sezonie zaledwie pięć spotkań. Obrońca Realu Madryt spędził na placu gry zaledwie 247 minut.