Ciekawe rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów
Liga Mistrzów, a dokładnie faza ligowa tych rozgrywek, rozkręca się na dobre. Piłkarze wszystkich ekip rywalizują przecież o awans do fazy pucharowej i wielu liczy, że uda się im znaleźć w gronie szczęśliwców. Dlatego też 3. kolejka tegorocznej edycja zapowiadała się bardzo ciekawie, a wtorkowe mecze tylko to potwierdzały.
Choć oczy kibiców były zwrócone przede wszystkim na rywalizację Liverpoolu z Realem Madryt oraz PSG z Bayernem Monachium, to także na innych stadionach było wiele emocji. W tym gronie należy wymienić chociażby starcie Tottenhamu z FC Kopenhagą, gdzie piłkarze z Londynu łatwo rozgromili rywali aż 4:0. To był także najwyższy dzisiejszy wynik w Lidze Mistrzów.
Poza tym Arsenal pewnie pokonał w wyjazdowym meczu zespół Salvii Praga aż 3:0, co także należy odnotować. Kanonierzy w tej edycji europejskiego czempionatu radzą sobie doskonale – do tej pory mają komplet punktów i bilans bramkowy 11:0. Poza tym zaskakiwać kibiców może tylko remis Juventusu ze Sportingiem Lizbona, choć przecież ekipa z Włoch jako pierwsza straciła gola i musiała odrabiać straty.
Pełna lista wtorkowych wyników w Lidze Mistrzów:
SSC Napoli – Eintracht Frankfurt (0:0)
Slavia Praga – Arsenal (0:3)
Atletico Madryt – Royal Union SG (3:1)
Bodo/Glimt – AS Monaco (0:1)
Juventus Turyn – Sporting Lizbona (1:1)
Liverpool – Real Madryt (1:0)
Olympiakos – PSV (1:1)
PSG – Bayern Monachium (1:2)
Tottenham – FC Kopenhaga (4:0)