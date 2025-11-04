We wtorkowej serii gier 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów odbyło się kilka bardzo ciekawych spotkań. Przede wszystkim jednak oczy kibiców zwrócone były na dwa hity, choć emocje pojawiły się też na innych obiektach.

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Ciekawe rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów, a dokładnie faza ligowa tych rozgrywek, rozkręca się na dobre. Piłkarze wszystkich ekip rywalizują przecież o awans do fazy pucharowej i wielu liczy, że uda się im znaleźć w gronie szczęśliwców. Dlatego też 3. kolejka tegorocznej edycja zapowiadała się bardzo ciekawie, a wtorkowe mecze tylko to potwierdzały.

Choć oczy kibiców były zwrócone przede wszystkim na rywalizację Liverpoolu z Realem Madryt oraz PSG z Bayernem Monachium, to także na innych stadionach było wiele emocji. W tym gronie należy wymienić chociażby starcie Tottenhamu z FC Kopenhagą, gdzie piłkarze z Londynu łatwo rozgromili rywali aż 4:0. To był także najwyższy dzisiejszy wynik w Lidze Mistrzów.

Poza tym Arsenal pewnie pokonał w wyjazdowym meczu zespół Salvii Praga aż 3:0, co także należy odnotować. Kanonierzy w tej edycji europejskiego czempionatu radzą sobie doskonale – do tej pory mają komplet punktów i bilans bramkowy 11:0. Poza tym zaskakiwać kibiców może tylko remis Juventusu ze Sportingiem Lizbona, choć przecież ekipa z Włoch jako pierwsza straciła gola i musiała odrabiać straty.

Pełna lista wtorkowych wyników w Lidze Mistrzów:

SSC Napoli – Eintracht Frankfurt (0:0)

Slavia Praga – Arsenal (0:3)

Atletico Madryt – Royal Union SG (3:1)

Bodo/Glimt – AS Monaco (0:1)

Juventus Turyn – Sporting Lizbona (1:1)

Liverpool – Real Madryt (1:0)

Olympiakos – PSV (1:1)

PSG – Bayern Monachium (1:2)

Tottenham – FC Kopenhaga (4:0)