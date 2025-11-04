Bayern liderem Ligi Mistrzów. Luis Diaz z dubletem w Paryżu [WIDEO]

Bayern Monachium pokonał PSG (2:1) w meczu czwartej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Luis Diaz strzelił dwa gole, a także zobaczył czerwoną kartkę po brutalnym faulu.

Mocny start Bayernu w Lidze Mistrzów. PSG przegrywa po golach Diaza

Paris Saint-Germain w jednym z hitów czwartej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów mierzyło się na Parc des Princes z Bayernem Monachium. Mistrzowie Ligue 1 przystępowali do potyczki, chcąc kontynuować passę bez porażki, która zaczęła się 27 września od wygranej z Auxerre (2:0) w lidze francuskiej. Z kolei Bawarczycy mieli nadzieję na 16. z rzędu zwycięstwo w tej kampanii, licząc wszystkie rozgrywki. Monachijska ekipa jest w tym sezonie jak walec.

W pierwszej części gra toczyła się naprawdę szybko na stadionie w Paryżu. Goście na prowadzenie wyszli już w czwartej minucie. Na listę strzelców wpisał się Luis Diaz. Kolumbijczyk był w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, gdy swojej szansy na gola nie wykorzystał Michael Olise.

Tymczasem w 22. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania. Bramkę zdobył Ousmane Dembele. Radość w szeregach paryżan nie trwała jednak długo, bo chwilę później po weryfikacji VAR okazało się, że reprezentant Francji był na pozycji spalonej, a jego gol został anulowany.

Luis Diaz natomiast w 32. minucie kolejny raz zagrał na nosie rywali. Tym razem wykorzystał katastrofalny błąd Marquinhosa i ekipa z Monachium mogła cieszyć się z dwubramkowej zaliczki. Niemniej w ostatnich fragmentach pierwszej odsłony autor dwóch trafień za brutalny faul na Achrafie Hakimim ujrzał czerwoną kartkę i ekipa z Bundesligi musiała kończyć zawody w dziesięciu.

W drugiej połowie paryżanie szukali gola kontaktowego, ale długo bez efektu. W końcu los uśmiechnął się do PSG w 74. minucie. Efektownym trafieniem wyróżnił się Joao Neves, wykorzystując podanie od wprowadzonego kilka chwil wcześniej Goncalo Ramosa i nadzieje na korzystny wynik w PSG odżyły.

Finalnie jednak rezultat się nie zmienił i Bayern odniósł czwarte zwycięstwo w trwającej edycji elitarnych rozgrywek, umacniając się na pozycji lidera z 12 punktami. Z kolei pierwszą porażkę w tej kampanii Ligi Mistrzów doznało PSG. W następnej kolejce paryżanie zagrają u siebie z Tottenhamem, a monachijska ekipa na Emirates Stadium zmierzy się z Arsenalem.

Paris Saint-Germain – Bayern Monachium 1:2 (0:2)

0:1 Luis Diaz 4′

0:2 Luis Diaz 32′

1:2 Joao Neves 74′