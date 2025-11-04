Mac Allister bohaterem! Liverpool znalazł sposób na Real w hicie Ligi Mistrzów [WIDEO]

Liverpool i Real Madryt mierzyli się ze sobą we wtorkowym hicie Ligi Mistrzów. Rywalizacja ułożyła się po myśli podopiecznych Arne Slota, którzy zwyciężyli 1:0. Bohaterem meczu został Alexis Mac Allister.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Hugo Ekitike oraz Alexis Mac Allister

Liverpool pokonuje Real Madryt

We wtorkowy wieczór odbył się na Anfield Road hit 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Liverpool przed własną publicznością podejmował Real Madryt. Spotkanie zapowiadało się niezwykle emocjonująco, ponieważ historia rywalizacji obu klubów pełna jest pamiętnych starć i wielkich momentów. Kibice z wypiekami od kilku dni czekali na to starcie.

Od pierwszych minut spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. W głównej mierze do głosu jednak dochodzili gospodarze. Liverpool tworzył więcej okazji bramkowych, choć to Real Madryt częściej operował z piłką przy nodze. Pierwsza połowa rywalizacji zakończyła się bezbramkowa. Jednak w trakcie doszło do sporej kontrowersji, kiedy arbiter sprawdzał na wozie VAR dotknięcie piłki ręką w polu karnym Królewskich. Finalnie sędzia nie podyktował jedenastki, co wywołało sporą konsternację na trybunach Anfield Road.

W drugiej odsłonie boiskowe emocje nie opadły. A kibice w 61. minucie wreszcie zobaczyli gola. Na listę strzelców wpisał się Alexis Mac Allister, który zamienił na trafienie podanie Dominika Szoboszlaia.

𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑𝐏𝐎𝐎𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈! 🔥



Belgijska ściana przełamana! Alexis Mac Allister daje prowadzenie ekipie z Anfield ⚽



📺 Multiliga Mistrzów trwa w CANAL+ EXTRA4 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/kUITJdYrrW — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 4, 2025

Real Madryt szybko zabrał się za odrabianie strat, ale Liverpool wciąż pozostawał niezwykle groźny. Do ostatnich minut spotkanie na Anfield Road stało na bardzo wysokim poziomie, ale finalnie rezultat nie uległ zmianie. Podopieczni Arne Slota sięgnęli po niezwykle ważne zwycięstwo, a bohaterem rywalizacji oczywiście został Alexis Mac Allister.

Liverpool w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. Real Madryt natomiast podejmie Rayo Vallecano.

Liverpool – Real Madryt 1:0

Mac Allister (61′)