Real czy Bayern? Enrique zaskoczył odpowiedzią

Real Madryt lub Bayern Monachium będzie półfinałowym rywalem Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Luis Enrique zapytany o to, z kim wolałby zagrać, zaskoczył odpowiedzią.

Paris Saint-Germain ma szansę na obronę tytułu w Lidze Mistrzów. We wtorek wieczorem zameldowali się w półfinale rozgrywek, pokonując po raz drugi Liverpool. W rewanżu zwycięstwo zapewnił im Ousmane Dembele, strzelając dwie bramki. Ich następnym przeciwnikiem będzie Real Madryt lub Bayern Monachium. Po pierwszym spotkaniu w lepszej sytuacji są Bawarczycy.

To, z kim zmierzą się w dwumeczu o finał, rozstrzygnie się w środę wieczorem (15 kwietnia). Bayern podejmie Real przed własną publicznością, broniąc jednobramkowej zaliczki. Luis Enrique pytany o rywala, z którym chciałby zagrać, nie wskazał konkretnego zespołu. Dodał za to, że zawsze ma pecha, bo gdy wskaże jedną drużynę, to muszą grać z tą drugą.

– Real czy Bayern? Za każdym razem, gdy wolę jedną drużynę, musimy grać przeciwko tej drugiej. Obejrzymy mecz w Paryżu, pijąc dobre zimne piwo – powiedział Luis Enrique, cytowany przez Fabrizio Romano.

W tym sezonie Ligi Mistrzów podopieczni Luisa Enrique mieli okazję rywalizować z Bayernem Monachium. W 4. kolejce fazy ligowej Paris Saint-Germain poniosło porażkę przed własną publicznością (1:2). O wyniku przesądził dublet Luisa Diaza w pierwszej połowie.