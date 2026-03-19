Real Madryt zmienił kierunek? Decyzja wisi w powietrzu

Real Madryt ostatnio zdecydowanie poprawił swoje wyniki. Czy będzie to miało wpływ na przyszłość Alvaro Arbeloa w klubie? Na ten temat konkretne wieści przekazał "The Athletic".

fot. Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt wrócił na właściwe tory

Real Madryt w środku tygodnia dopełnił formalności w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA przeciwko Manchesterowi City. Królewscy znaleźli się tym samym w gronie ośmiu najlepszych drużyn w elitarnych rozgrywkach. Tymczasem interesujące informacje na temat trenera Los Blancos przekazał „The Athletic”.

Źródło przekonuje wprost, że ostatnie dobre rezultaty Realu Madryt znacząco wzmocniły pozycję Alvaro Arbeloi w klubie. Niemniej przyszłość Hiszpana i tak ma zależeć od wyników, które drużyna osiągnie na koniec sezonu.

Arbeloa przejął stery nad ekipą ze Estadio Santiago Bernabéu w styczniu tego roku, zastępując Xabiego Alonso w roli szkoleniowca Realu Madryt. Aktualny kontrakt trenera Królewskich obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Mimo wszystko nie brakowało spekulacji, że latem stery nad Realem może przejąć nowy trener. W gronie kandydatów wymieniano między innymi: Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp czy Unai Emery.

Dzisiaj jednak plotki dotyczące nowego szkoleniowca w madryckiej ekipie zdecydowanie ucichły. Wpływ na taki stan rzeczy miały mieć dwie efektowne wygrane Realu Madryt nad Man City w ostatnim czasie. Madrycka drużyna pokonała przedstawiciela Premier League kolejno 3:0 i 2:1.

Tymczasem już w najbliższy weekend Real Madryt zmierzy się w hicie ligi hiszpańskiej z Atlético Madryt. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 22 marca, o godzinie 21:00.