Górnik Zabrze walczy o Ligę Mistrzów. Oto potencjalni rywale w 3. rundzie eliminacji

Górnik Zabrze, żeby awansować do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, musi pokonać Fenerbahce. Portal 90.minut.pl ujawnił, z kim mogą zagrać Trójkolorowi, jeśli awansują do kolejnego etapu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Potencjalni rywale Górnika Zabrze w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów

Górnik Zabrze rozpoczyna nowy sezon 2026/2027. Po zdobyciu Pucharu Polski, a także zajęciu 2. miejsca w Ekstraklasie, podopieczni Michala Gasparika zagrają w dwóch dodatkowych rozgrywkach. W czwartek (16 lipca) czeka ich mecz z Lechem Poznań, którego stawką będzie Superpuchar Polski. Z kolei kilka dni później odbędzie się pierwszy z dwóch meczów przeciwko Fenerbahce w Lidze Mistrzów.

Trójkolorowi przygodę z europejskimi pucharami rozpoczną od 2. rundy. W losowaniu nie mieli szczęścia, ponieważ trafili na Fenerbahce, czyli tureckiego giganta. Ekipa ze Stambułu będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu. Wiadomo już, z kim potencjalnie Górnik może zagrać w 3. rundzie eliminacji, jeśli sprawi niespodziankę i wygra z tureckim zespołem.

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W gronie potencjalnych rywali Górnika Zabrze w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów znalazło się pięć klubów. Są to NEC Nijmegen, Royale Union Saint-Gilloise, Sparta Praga oraz wygrany pary Sturm Graz – Heart of Midlothian. Trzeba dodać, że zwycięzca dwumeczu Górnik Zabrze – Fenerbahce będzie rozstawiony w kolejnym etapie. Mimo to potencjalni rywale to klasowe drużyny.

Potencjalni rywale Górnika Zabrze w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów: