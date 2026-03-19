Real ma kłopot. Niepokój przed Bayernem

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois z kontuzją. Mecze z Bayernem pod znakiem zapytania

Real Madryt wciąż liczy się w tej kampanii w walce o kilka trofeów. Królewscy mają za sobą wygrane starcia z Manchesterem City. Przedstawiciel La Liga w pierwszym meczu pokonał ekipę z Etihad Stadium różnicą trzech trafień (3:0). Z kolei w rewanżu Real wygrał z drużyną z Premier League różnicą jednego gola (2:1). Tymczasem ciekawą informacją podzieliło się Cope.

Źródło podało ostatnio, że Thibaut Courtois doznał urazu prawego mięśnia czworogłowego. Tym samym Belg może opuścić oba spotkania Królewskich przeciwko Bayernowi Monachium, które odbędą się w przyszłym miesiącu. Sztab szkoleniowy zespołu z La Liga dokona ponownej oceny stanu jego zdrowia w ciągu najbliższych tygodni.

Pierwsze diagnozy wskazują, że Courtois może wrócić na boisko dopiero na początku maja. Jeśli się potwierdzą, Belg może opuścić nawet siedem spotkań, w tym także mecze z Gironą, Deportivo Alaves czy Realem Betis.

33-letni zawodnik trafił do Realu w sierpniu 2018 roku. Courtois ma jednocześnie kontrakt ważny z hiszpańskim gigantem do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie 107-krotny reprezentant Belgii wystąpił łącznie w 41 meczach. Stracił w nich 39 bramek. Z kolei w 15 spotkaniach zachował czyste konto. Na boisku zawodnik spędził ponad 3600 minut.