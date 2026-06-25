Kibice będą musieli wybrać. Albo Lech, albo Górnik

10:29, 25. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Rewanżowe mecze Lecha Poznań i Górnika Zabrze w eliminacjach do Ligi Mistrzów nakładają się na siebie. Kibice będą musieli wybrać, który mecz oglądać lub włączyć oba jednocześnie.

Mikael Ishak
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mecze Lecha i Górnik w el. Ligi Mistrzów nakładają się na siebie

Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczną zmagania w europejskich pucharach od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W zdecydowanie łatwiejszej sytuacji jest Kolejorz, który jako zwycięzca Ekstraklasy zapewnił sobie udział w ścieżce mistrzowskiej, a do tego będzie rozstawiony.

Kolejorz nie miał jednak szczęścia w losowaniu i trafił niemal najtrudniejszego rywala spośród wszystkich możliwych. Poznaniacy zmierzą się z duńskim Aarhus GF i przynajmniej na papierze zapowiada się bardzo wyrównany pojedynek. Ewentualne odpadnięcie Lecha już na tym etapie rozgrywek z pewnością będzie wielkim rozczarowaniem.

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W znacznie trudniejszej sytuacji znajduje się Górnik Zabrze, który na tym etapie trafił na Fenerbahce i jest skazywany na pożarcie. Rewanże obu dwumeczów odbędą się w niemal identycznym terminie.

Lech swój mecz rozegra 29 lipca o godzinie 19:00. Mecz Górnika rozpocznie się godzinę później, czyli o 20:00.

Natomiast Kolejorz pierwsze starcie na wyjeździe rozegra we wtorek 21 lipca również o godzinie 19:00. W przypadku Trójkolorowych data nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Porażka w dwumeczu będzie oznaczała dla każdej z drużyn spadek do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Awans utrzyma marzenia o grze w Lidze Mistrzów.

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