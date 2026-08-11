Nieudany powrót Paula Pogby! Szokująca decyzja AS Monaco

Paul Pogba miał problem ze znalezieniem nowego klubu. Zaufało mu AS Monaco, które szybko uznało, że był to błąd. "Le Parisien" ujawnia, że kontrakt gwiazdora został rozwiązany.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba żegna się z Monaco. Nieudany powrót

Paul Pogba po odbyciu kary zawieszenia miał problem ze znalezieniem nowego klubu. Juventus już na niego nie liczył i finalnie pożegnał, a ten latem 2025 roku związał się z AS Monaco. Przedstawiciel Ligue 1 postanowił dać mu szansę z nadzieją, że ten się odbuduje i wróci na wysoki poziom, który prezentował w poprzednich latach. Swego czasu Francuz był przecież jednym z najlepszych pomocników na świecie, zachwycając zarówno w barwach Juventusu, jak i Manchesteru United.

Na dłuższą metę ta współpraca jednak się nie powiodła. Pogba długo dochodził do odpowiedniej formy fizycznej, a następnie mierzył się z kontuzjami. W ciągu roku zaliczył więc raptem sześć występów dla Monaco. Władze klubu myślały nad rozstaniem już pod koniec 2025 roku, a teraz staje się ono faktem. „Le Parisien” informuje, że Monaco rozwiązało już jego kontrakt, pierwotnie ważny do czerwca 2027 roku.

To olbrzymi cios dla zawodnika, który miał wielkie oczekiwania i pragnął udowodnić, że wciąż stać go na grę na najwyższym poziomie. Te fatalne wieści zbiegły się w czasie z kolejną kontuzją, której nabawił się podczas treningu. Wkrótce klub z Księstwa powinien oficjalnie potwierdzić te informacje.