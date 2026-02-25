Lewandowski ma następcę? Barcelona wysłała wyraźny sygnał

FC Barcelona w trakcie letniego okna transferowego może spróbować wzmocnić się w ofensywie. Z wypowiedzi członka komisji sportowej klubu wynika, że możliwy jest hitowy transfer.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona wyraziła gotowość na pozyskanie Erlinga Haalanda

FC Barcelona w ostatnim czasie interesuje się nowym napastnikiem, który mógłby w przyszłości zastąpić w klubie Robert Lewandowski. Reprezentant Polski ma kontrakt ważny tylko do końca sezonu, więc nie brakuje spekulacji na temat planów transferowych klubu z La Liga. Ciekawej wypowiedzi udzielił przedstawiciel Katalończyków.

– Tak, moglibyśmy pozyskać takich piłkarzy jak Julian Alvarez czy Erling Haaland. Takie transfery mogłyby się zwrócić w ciągu pięciu lat, a budżet Barcelony jest na to przygotowany – mówił w rozmowie cytowanej przez Cadena SER członek komisji sportowej Barcy – Joan Soler.

– Ostatecznie Barcelona musi bardzo ostrożnie podchodzić do swoich zobowiązań dotyczących struktury płac. Ustaliliśmy limit i go nie przekroczymy. Musimy podpisywać kontrakty z zawodnikami po cenach rynkowych, jednocześnie monitorując nasz system wynagrodzeń – zaznaczył przedstawiciel klubu.

Barca w tym sezonie rywalizuje o mistrzostwo Hiszpanii, a także liczy się w grze o triumf w Puchar Króla i w Lidze Mistrzów UEFA. Tymczasem już w najbliższą sobotę Katalończycy zmierzą się w hicie ligi hiszpańskiej z Villarreal. Mecz na Camp Nou odbędzie się o godzinie 16:15. Pierwsze starcie w tym sezonie między zespołami zakończyło się wygraną Barcelony (2:0) po golach Raphinha oraz Lamine Yamal.