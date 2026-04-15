Niesamowity mecz w Monachium. Siedem goli i czerwona kartka! [WIDEO]

23:03, 15. kwietnia 2026
Michał Stompór
Bayern Monachium już w 1. minucie stracił kuriozalnego gola, ale ostatecznie zdołał wygrać hitowy mecz na Allianz Arena. Mimo zdobycia aż trzech bramek Real Madryt żegna się z Ligą Mistrzów.

Bayern Monachium - Real Madryt
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium - Real Madryt

Bayern – Real Madryt: pięć bramek do przerwy

Takiego przebiegu pierwszej połowy zmagań na Allianz Arena nie spodziewał się absolutnie nikt. Już w pierwszej minucie Manuel Neuer popełnił fatalny błąd w rozegraniu akcji i Arda Guler posłał piłkę do pustej bramki. Real Madryt odrobił straty w kuriozalny sposób. A już pięć minut później Bayern Monachium miał remis – Aleksandar Pavlovic celną główką zamknął dośrodkowanie Kimmicha.

Na kolejnego gola czekaliśmy do 29. minuty. Guler znakomicie przymierzył z rzutu wolnego i zaskoczył Neuera, który miał piłkę na rękawicy, ale nie popisał się skuteczną interwencją. Bawarczycy odpowiedzieli po dziewięciu minutach – Harry Kane otrzymał podanie od Upamecano i nie dał szans Łuninowi. Tuż przed przerwą Królewscy wrócili na prowadzenie po trafieniu Kyliana Mbappe.

Po zmianie stron tempo gry nieco spadło. W 86. minucie Eduardo Camavinga postanowił utrudnić zadanie swojej drużynie – Francuz obejrzał drugą żółtą kartkę i został wyrzucony z boiska. Bayern wykorzystał grę w przewadze i w 89. minucie Luis Diaz po szybkiej akcji umieścił piłkę w siatce. A już w doliczonym czasie gry Michael Olise ustalił wynik spotkania na 5:3 i zapewnił Bawarczykom triumf w Monachium.

Bayern w półfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z Paris Saint-Germain. Triumfatorzy poprzedniej edycji w poprzedniej fazie pokonali Liverpool 4:0 (2:0 i 2:0) w dwumeczu.

Bayern Monachium – Real Madryt 4:3 (2:3)

Pavlovic 6′, Kane 38′, Diaz 89′, Olise 90+5′ – Guler 1′, 29′, Mbappe 42′

