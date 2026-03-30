Liga Mistrzów poza TVP?! Publiczny nadawca mówi jasno

18:46, 30. marca 2026
Jakub Fudali Źródło:  Wirtualnemedia.pl

Telewizja Polska może zrezygnować z pokazywania meczów Ligi Mistrzów. Jakub Kwiatkowski w rozmowie z serwisem "Wirtualnemedia.pl" mówi, że stacja poważnie rozważa tę opcję.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Liga Mistrzów zawsze wzbudza sporo emocji, a już szczególnie po tym, jak UEFA zdecydowała się zmienić jej formułę. Od jakiegoś czasu nie ma już przecież fazy grupowej, a jest faza ligowa, która zdecydowanie uatrakcyjniła te rozgrywki. Niemniej i tak fani najbardziej czekają na fazę pucharową, gdzie wszystko się zaczyna rozstrzygać.

Tak samo jest w tym sezonie, który z pewnością ma spory potencjał na bardzo dobre ostatnie mecze. Przede wszystkim losowanie ułożyło się w taki sposób, że już na etapie ćwierćfinałów czekają na nas prawdziwe hity. Wszystko jednak ostatecznie rozstrzygnie się w wielkim finale na stadionie w Budapeszcie. Czy to jednak będzie ostatni mecz Ligi Mistrzów na antenie TVP? Takie głosy słychać już od jakiegoś czasu, a teraz fakt wątpliwości potwierdził Jakub Kwiatkowski, szef TVP Sport.

Mamy umowę sublicencyjną z Canal+ na konkretny sezon. Bardzo poważnie bierzemy pod uwagę rezygnację z tych rozgrywek w kolejnym sezonie. Ceny za mecze Ligi Mistrzów są absolutnie nieadekwatne do tego, ile osób ogląda dane spotkania. Zwłaszcza, gdy zestawi się je z ubiegłymi latami – powiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor ds. sportu w Telewizji Polskiej, w rozmowie z „Wirtualnymi Mediami”.

Dla przykładu ostatnie hitowe starcie Realu Madryt z Manchesterem City jeszcze trzy-cztery lata temu mogło liczyć na dwa mln widzów, a mecz tych zespołów z ubiegłego tygodnia obejrzało na dwóch antenach łącznie niespełna 750 tys. osób – dodał.

