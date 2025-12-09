Liga Mistrzów nie zawiodła. Wielkie emocje we wtorkowych meczach

Sporo działo się dzisiaj w Lidze Mistrzów i z całą pewnością kibice mieli w czym wybierać. Oto podsumowanie wtorkowych spotkań w najważniejszych europejskich rozgrywkach.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Liga Mistrzów: podsumowanie wtorkowych spotkań

Liga Mistrzów, a dokładnie faza ligowa tegorocznej edycji już powoli zmierza do końca. W tym roku czeka na nas bowiem jeszcze tylko jedna pełna kolejka do rozegrania. Zanim jednak ona, to czas dokończyć granie w 6. serii gier, w której podczas wtorkowych spotkań mierzyło się ze sobą kilka ciekawych ekip.

Przede wszystkim wzrok kibiców zapewne zwrócony był na spotkanie FC Barcelony, która rywalizowała tego wieczoru z Eintrachtem Frankfurt. I nie bez problemów, ale jednak udało się zespołowi Hansiego Flicka pokonać rywali z Bundesligi, choć na przerwę to goście schodzili z prowadzeniem. Więcej o tym meczu można przeczytać TUTAJ.

Z kolei rozczarować fanów mogło spotkanie pomiędzy Interem Mediolan a Liverpoolem, bo choć ci drudzy są w koszmarnej formie w ostatnich tygodniach, to jednak nadal spotykały się dwie uznane na rynku marki. Niemniej finalnie na tablicy wyników starcie to zakończyło się 1:0 dla The Reds, którzy gola na wagę trzech punktów zdobyli w samej końcówce meczu. Więcej o tej rywalizacji pisaliśmy TUTAJ.

Pozostałe spotkania to jednak zwycięstwa faworytów. O godzinie 16:30 Olympiakos pokonał bowiem Kairat Ałmaty 1:0. Później Bayern Monachium okazał się lepszy od Sportingu Lizbona. W starciach rozgrywanych o 21:00, faworyci w większości przypadków stanęli na wysokości zadania. Tottenham pokonał bowiem Slavię Praga aż 3:0 po dobrym meczu, a Olympique Marsylia po pasjonującej rywalizacji zwyciężył z ekipą Royale Union Saint-Gilloise 3:2.

Atletico Madryt z kolei w bardzo ciekawym starciu pokonało zespół PSV także rezultatem 3:2. AS Monaco pomimo niewykorzystanego rzutu karnego wygrało zaś z Galatasaray Stambuł 1:0. Z kolei największa niespodzianka tego wieczoru to porażka Chelsea z Atalantą Bergamo 1:2 w meczu, w którym londyńczycy jako pierwsi strzelili gola.