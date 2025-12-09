Liverpool i Inter Mediolan mierzyli się ze sobą we wtorkowym hicie Ligi Mistrzów. Spotkanie na Stadio Giuseppe Meazza nie porwało. Finalnie triumf padł łupem The Reds (1:0).

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Ryan Gravenberch oraz Marcus Thuram

Liverpool lepszy od Interu Mediolan

We wtorkowy wieczór odbył się hit 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Inter Mediolan przed własną publicznością podejmował Liverpool. Podopieczni Cristiana Chivu przystąpili do tej rywalizacji w świetnych nastrojach, po tym jak udało im się rozbić Como (4:0). The Reds natomiast znajdują się w sporym dołku. Dwa ostatnie występy mistrzów Anglii kończyły się remisami i na Stadio Giuseppe Meazza liczyli na przełamanie.

W pierwszej odsłonie niewiele się działo. W zasadzie warta do odnotowania była jedynie sytuacja z 32. minuty, kiedy do siatki trafił Ibrahima Konate. Arbiter jednak po analizie VAR nie zaliczył trafienia, ponieważ jeden z piłkarzy Liverpoolu dotknął chwilę wcześniej piłki ręką. Kibice nie doczekali się w pierwszych 45. minutach trafień, więc drużyny schodziły na przerwę z wynikiem bezbramkowym.

Druga połowa również porwała. Ewidentnie drużyny tego dnia nie były dobrze dysponowane. Liverpool dość bojaźliwie podchodził do rywala, a Nerazzurrim brakowało po prostu dokładności. Groźnych sytuacji było jak na lekarstwo, więc kibice mieli prawo być rozczarowani. Finalnie w samej końcówce dopiero doczekaliśmy się trafienia. Alessandro Bastoni sfaulował w polu karnym Floriana Wirtza. Do jedenastki podszedł Dominik Szoboszlai, który pokonał Yanna Sommera. Gol Węgra okazał się na wagę trzech punktów, ponieważ gospodarze nie zdołali już odrobić strat.

Liverpool już w sobotę zmierzy się w lidze z Brighton & Hove Albion. Inter Mediolan natomiast dzień później pojedzie na Stadio Luigi Ferraris na mecz z Genoą.

Inter Mediolan – Liverpool 0:1

Szoboszlai (87′)